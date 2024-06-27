«Спартак» расстался с Классеном

«Спартак» и защитник Леон Классен расторгли контракт по соглашению сторон. Он должен был действовать до лета 2025 года. Игрок выступал за «Спартак» на протяжении двух с половиной лет.

Классен дебютировал в команде весной 2022 года и провел с тех пор 32 матча, в которых забил 2 мяча.

24-летний футболист стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны.

В минувшем сезоне он провел 11 матчей за красно-белых, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

В октябре 2021 года Классен принял участие в 1 игре за молодежную сборную России.