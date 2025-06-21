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Австрия. Бундеслига
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Грацер
Леон Классен
€ 600 тыс
Леон Классен
Грацер
29 мая 2000 (26)
#32 | Защитник
174 см
Россия
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Трансферы
Российский вратарь в Австрии вернулся на поле после травмы
7 сентября
Российский игрок забил гол в Кубке Австрии, Худяков сыграл на ноль в 3-м матче подряд
27 июля
1
Фото
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Фото
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
Классен: «Непонятно, почему «Спартак» посыпался при Абаскале»
2024.09.09 10:47
1
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-защитнике «Спартака»
2024.08.23 07:50
5
Агент Классена объяснил расторжение контракта со «Спартаком»
2024.08.17 00:16
1
Бывший игрок «Спартака» прокомментировал уход из команды
2024.06.30 20:18
5
Зарема раскритиковала «Спартак» за расторжение контракта с Классеном
2024.06.27 19:30
10
Фото
«Спартак» расстался с Классеном
2024.06.27 09:36
9
Два легионера могут покинуть «Спартак» в случае трансфера Горшкова
2024.06.15 20:10
11
Аршавин определил трех футболистов, которые должны покинуть «Спартак»
2024.04.23 11:24
23
Мошенники похитили у игрока «Спартака» почти миллион рублей
2024.04.22 12:07
16
Классен категорично отказался уходить из «Спартака»
2024.02.25 11:24
7
Названа причина отзаявки Свинова и Классена из основы «Спартака»
2024.02.22 15:50
8
«Спартак» готов расстаться с четырьмя игроками до закрытия зимнего ТО
2024.02.14 17:42
13
В «Спартаке» объяснили отсутствие пяти игроков в заявке на матч с «Крыльями Советов»
2023.12.09 14:13
3
«Спартак» собирается расстаться с Классеном
2023.12.01 12:01
7
Фото
Абаскаль и футболисты «Спартака» посетили хоккейное дерби с «Динамо»
2023.11.14 23:45
7
Классен объяснил, почему летом не покинул «Спартак»
2023.10.31 15:46
3
Защитник «Спартака» летом отказал «Нефтчи»
2023.10.11 13:46
2
«Спартак» до закрытия окна намерен избавиться от двух защитников
2023.09.02 20:04
11
Видео
Фанаты «Спартака» назовут сына в честь Классена
2023.08.09 22:18
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Классен: «Абаскаль поругает нас за голы от «Пари НН»
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Классеном интересуются российские клубы: «Спартак» готов его отпустить
2023.05.12 10:59
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«Спартак» может отправить в аренду защитника Классена
2023.02.10 16:29
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