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    Защитник «Спартака» летом отказал «Нефтчи»

    Левый защитник «Спартака» Леон Классен имел предложение из-за границы во время летнего трансферного окна.

    23-летнего футболиста пытался арендовать «Нефтчи». Он отказал клубу из Азербайджана.

    • Классен в «Спартаке» с 2022 года.
    • В этом сезоне он провел 4 матча (174 минуты), забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4532

      ПалкоВводецъ (returned) 4 минуты назад

      Это он погорячился. Не захотел на повышение футбольной карьеры в клуб классом выше сви ней. Решил бабла срубить в аутсайдере. Стыдно за хряков. Гыгыгы

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