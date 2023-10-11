Защитник «Спартака» летом отказал «Нефтчи»

Это он погорячился. Не захотел на повышение футбольной карьеры в клуб классом выше сви ней. Решил бабла срубить в аутсайдере. Стыдно за хряков. Гыгыгы
Левый защитник «Спартака» Леон Классен имел предложение из-за границы во время летнего трансферного окна.
23-летнего футболиста пытался арендовать «Нефтчи». Он отказал клубу из Азербайджана.
- Классен в «Спартаке» с 2022 года.
- В этом сезоне он провел 4 матча (174 минуты), забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.