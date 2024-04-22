Мошенники похитили у игрока «Спартака» почти миллион рублей

Защитник «Спартака» Леон Классен стал жертвой мошенничества на 900 тысяч рублей.

По данным «Базы», мошенники два дня подряд писали футболисту в WhatsApp от имени его знакомого. Они попросили у Классена в долг сначала 400 000 рублей, а на следующий день – 700 тысяч. Защитник дважды переводил деньги, но во втором случае смог отправить только 500 тысяч из-за установленного на карте лимита.

Спустя пять дней, когда он встретился со знакомым и спросил у него, когда же тот вернeт долг, товарищ ответил, что ничего не брал.

На данный момент полицейские выяснили, что все средства были переведены на карту, привязанную к номеру некоего Бориса из Северной Осетии. При этом никакого Бориса, по словам Классена, он не знает.