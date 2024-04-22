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    • Мошенники похитили у игрока «Спартака» почти миллион рублей

    Мошенники похитили у игрока «Спартака» почти миллион рублей

    Защитник «Спартака» Леон Классен стал жертвой мошенничества на 900 тысяч рублей.

    По данным «Базы», мошенники два дня подряд писали футболисту в WhatsApp от имени его знакомого. Они попросили у Классена в долг сначала 400 000 рублей, а на следующий день – 700 тысяч. Защитник дважды переводил деньги, но во втором случае смог отправить только 500 тысяч из-за установленного на карте лимита.

    Спустя пять дней, когда он встретился со знакомым и спросил у него, когда же тот вернeт долг, товарищ ответил, что ничего не брал.

    На данный момент полицейские выяснили, что все средства были переведены на карту, привязанную к номеру некоего Бориса из Северной Осетии. При этом никакого Бориса, по словам Классена, он не знает.

    • Игрок перешел в «Спартак» 30 декабря 2021 года.
    • В этом сезоне 23-летний Классен провел за клбу 10 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 12:07
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1713777473
    А позвонить знакомому не судьба , сразу пол-ляма отсылать ? У всех свои"тараканы", на это и расчёт.
    Ответить
    ...уефан
    1713777499
    ..." Покуда есть на свете дураки Обманом жить Нам, стало-быть, с руки!(с)...
    Ответить
    ...уефан
    1713777943
    ...надо ещё ему предложить онлайн курсы личностного роста, а затем пригласить в инвест проэкт с 500% годовых...
    Ответить
    Цугундeр
    1713781077
    Умом Россию не понять ,но смс-кам можно верить ?
    Ответить
    Cleaner
    1713781401
    Игроков Спартака ну так легко развести. Лохи. РЖУ ни могу!!!...)))
    Ответить
    Дубина
    1713782030
    Для газпромовских этих копеек и пожрать не хватит в кабаке!!
    Ответить
    Дубина
    1713782188
    Борис с Макешнкино!! Все ясно и понятно! Так наш Вася Русский((((
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1713783800
    Тут тебе не гейропа, нужно всегда ухо востро держать.
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1713786154
    Это Пестряков процент взял...
    Ответить
    Mirak92
    1713786211
    Дайте номер его .
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