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    • «Спартак» до закрытия окна намерен избавиться от двух защитников

    «Спартак» до закрытия окна намерен избавиться от двух защитников

    «Спартак» не хочет сохранять в команде защитников Леона Классена и Павла Маслова.

    Клуб намерен в ближайшие дни найти для игроков новые команды.

    • Маслов ранее не согласился на трансфер в «Факел».
    • Классен получает 700 тысяч евро в год.
    • Оба игрока брали с командой Кубок России.

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    Источник: Metaratings

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    02.09.2023 20:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6432

      ySS 3 сентября, 01:08

      Дни рыжего юноши уже сочтены, до конца сезона максимум, скорее до зимы.
      За ним сядут на лавку Денисов, Дуарте.
      Так что оставьте Маслова.

      0
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 2 сентября, 22:28

      Тренера туда же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      СПбМерлин 2 сентября, 22:04

      а ХОРОШИЕ ЗАЩИТНИКИ У сПАРТАКА ЕСТЬ?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 2 сентября, 21:07

      Я бы Маслова оставил, поменял его на Денисова.

      2
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      Рейтинг: +35191

      VVM1964 2 сентября, 20:58

      Правильное решение !!!

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      Рейтинг: +18728

      DVOK68 2 сентября, 20:52

      Денисова ублюдка сбагрите в третью лигу!

      2
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      Рейтинг: +397

      Bez Imeni > DVOK68 2 сентября, 20:58

      это точно, клоун...вечно косячит

      2
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      Рейтинг: +197

      Amorphis > Bez Imeni 2 сентября, 21:52

      Как и злучевич как и любой другой русский игрок на его позиции

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      Рейтинг: +18728

      DVOK68 > Bez Imeni 2 сентября, 21:56

      Ублюдок.Клоун,он в цирке на Цветном бульваре...слишком ласково для него.

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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Amorphis 2 сентября, 23:29

      Если назвать лучшего правого игрока вообще в РПЛ сразу Караваев или Марио . Стабильные и сильные на своих позициях .

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      Рейтинг: +17930

      Garrincha58 > JIEGEHDA 2 сентября, 23:46

      это шутка?

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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Garrincha58 3 сентября, 11:34

      Ну так назови мне тройку лучших правых защитников за последние года три

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