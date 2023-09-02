«Спартак» до закрытия окна намерен избавиться от двух защитников

Дни рыжего юноши уже сочтены, до конца сезона максимум, скорее до зимы.
За ним сядут на лавку Денисов, Дуарте.
Так что оставьте Маслова.
«Спартак» не хочет сохранять в команде защитников Леона Классена и Павла Маслова.
Клуб намерен в ближайшие дни найти для игроков новые команды.
- Маслов ранее не согласился на трансфер в «Факел».
- Классен получает 700 тысяч евро в год.
- Оба игрока брали с командой Кубок России.
Большой матч РПЛ: выберите своего фаворита и сделайте ставку с бонусом до 17000₽ без риска!