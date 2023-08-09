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    Классен: «Гол «Пари НН» – самый красивый в карьере»

    Защитнику «Спартака» Леону Классену понравился свой гол в кубковом матче против «Пари НН» (5:4).

    • Игрок открыл счет.
    • Затем «Пари НН» выходил вперед.
    • Классен в «Спартаке» полтора года.

    «У меня теперь тоже первый гол за «Спартак». Наверное, самый красивый гол в карьере. Кончено, так и хотел исполнить. Понятно, что удар с нерабочей ноги. Но хорошо получилось», – сказал Классен.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.08.2023 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +637

      НикКин 9 августа, 12:52

      Дворовый гол не чего особенного

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