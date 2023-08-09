Классен: «Гол «Пари НН» – самый красивый в карьере»

Защитнику «Спартака» Леону Классену понравился свой гол в кубковом матче против «Пари НН» (5:4).
- Игрок открыл счет.
- Затем «Пари НН» выходил вперед.
- Классен в «Спартаке» полтора года.
«У меня теперь тоже первый гол за «Спартак». Наверное, самый красивый гол в карьере. Кончено, так и хотел исполнить. Понятно, что удар с нерабочей ноги. Но хорошо получилось», – сказал Классен.
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Источник: «Чемпионат»