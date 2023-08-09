Семин прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» со счетом 5:4

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Локомотива» над «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России.

«Удалось посмотреть этот матч. Он был крайне интересным для зрителей. Но с профессиональной точки зрения, команды не лучшим образом играли в обороне.

Было много замен, тренеры проверили многих игроков. Но когда вышли основные игроки «Спартака», уровень матча значительно повысился», – сказал Семин.