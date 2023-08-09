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    • Семин прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» со счетом 5:4

    Семин прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» со счетом 5:4

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Локомотива» над «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России.

    «Удалось посмотреть этот матч. Он был крайне интересным для зрителей. Но с профессиональной точки зрения, команды не лучшим образом играли в обороне.

    Было много замен, тренеры проверили многих игроков. Но когда вышли основные игроки «Спартака», уровень матча значительно повысился», – сказал Семин.

    • Москвичи уступали по ходу встречи.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ и кубковой группе.
    • Впереди у команды матч 4-го тура РПЛ против «Урала» (11 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2023 13:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 23 часа назад

      второй состав провалил оборону который и так в команде нет а так весело конечно

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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr 9 августа, 14:00

      Палыч, нет, чтобы сказать: дворовая молодежь оторвалась по полной. И когда надо было исправлять положение Спартак выпустил тяжеловесов, коих в Пари НН не оказалось.

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