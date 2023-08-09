Игнатов: «К «Спартаку» по матчу с «Пари НН» есть вопросики»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил исход кубкового матча против «Пари НН» (5:4).

Обе команды успели повести в счете.

«Спартак» забил победный мяч на 90-й минуте.

У «Спартака» на старте сезона 5 побед подряд – впервые в истории.

«Хороший матч для зрителей, но к нам есть вопросики по четырeм голам в наши ворота. Разберeм и дальше будем играть намного лучше, думаю.

Есть вопросики – имею в виду, что тренер что-то в раздевалке нам сказал? Нет. Нам есть над чем задуматься. Думаю, мы потеряли концентрацию в начале второго тайма, расслабились и пропустили.

У нас пока что получается неплохой сезон? Мы проделали хорошую работу на сборах, это выливается в хорошие матчи, в голы. И я тоже стараюсь быть молодцом», – сказал Игнатов.