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    Игнатов: «К «Спартаку» по матчу с «Пари НН» есть вопросики»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил исход кубкового матча против «Пари НН» (5:4).

    • Обе команды успели повести в счете.
    • «Спартак» забил победный мяч на 90-й минуте.
    • У «Спартака» на старте сезона 5 побед подряд – впервые в истории.

    «Хороший матч для зрителей, но к нам есть вопросики по четырeм голам в наши ворота. Разберeм и дальше будем играть намного лучше, думаю.

    Есть вопросики – имею в виду, что тренер что-то в раздевалке нам сказал? Нет. Нам есть над чем задуматься. Думаю, мы потеряли концентрацию в начале второго тайма, расслабились и пропустили.

    У нас пока что получается неплохой сезон? Мы проделали хорошую работу на сборах, это выливается в хорошие матчи, в голы. И я тоже стараюсь быть молодцом», – сказал Игнатов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.08.2023 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 17 часов назад

      зачем содержать так много никчемных игроков

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