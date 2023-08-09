«Я был просто в шоке!»: Мостовой подвел итоги матча «Спартак» – «Пари НН» (5:4)

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу московского клуба над «Пари НН» (5:4) во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Честно говоря, когда счeт стал 3:1 вчера, я выключил матч «Спартака». Показалось, что будет разгром «Пари НН». Я подумал, уже всe закончилось. А потом мне звонят и говорят, что уже счeт 4:4. Я был просто в шоке!

Прежде всего нужно похвалить Нижний Новгород, а не снова кричать про «Спартак» и Абаскаля. «Пари НН» на выезде в Москве забили четыре гола! Когда такое можно было представить вообще?

Если бы не качество лидеров «Спартака», которые вышли на замену, «Пари НН» мог побеждать вчера. А красно-белым нужно задуматься после такого матча», – сказал Мостовой.