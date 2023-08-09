Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Я был просто в шоке!»: Мостовой подвел итоги матча «Спартак» – «Пари НН» (5:4)

    «Я был просто в шоке!»: Мостовой подвел итоги матча «Спартак» – «Пари НН» (5:4)

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу московского клуба над «Пари НН» (5:4) во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    «Честно говоря, когда счeт стал 3:1 вчера, я выключил матч «Спартака». Показалось, что будет разгром «Пари НН». Я подумал, уже всe закончилось. А потом мне звонят и говорят, что уже счeт 4:4. Я был просто в шоке!

    Прежде всего нужно похвалить Нижний Новгород, а не снова кричать про «Спартак» и Абаскаля. «Пари НН» на выезде в Москве забили четыре гола! Когда такое можно было представить вообще?

    Если бы не качество лидеров «Спартака», которые вышли на замену, «Пари НН» мог побеждать вчера. А красно-белым нужно задуматься после такого матча», – сказал Мостовой.

    • Москвичи уступали по ходу встречи.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ и кубковой группе.
    • Впереди у команды матч 4-го тура РПЛ против «Урала» (11 августа).

    Новости по теме
    Игнатов: «К «Спартаку» по матчу с «Пари НН» есть вопросики» 1
    Семин прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» со счетом 5:4 2
    Классен: «Гол «Пари НН» – самый красивый в карьере» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2023 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 17 часов назад

      Интересно.
      Без лидеров , дублёрами любая команда выглядит очень средне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18559

      DVOK68 20 часов назад

      Если бы не качество лидеров «Спартака», которые вышли на замену, «Пари НН» мог побеждать вчера.
      ---------------------------------------------------------
      Старую(и правильную) поговорку про бабку,дедку и яйца Саша предпочёл не вспоминать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34170

      oyabun 21 час назад

      Капитан Очевидность!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 