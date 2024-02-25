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    Классен категорично отказался уходить из «Спартака»

    Защитник «Спартака» Леон Классен не захотел покидать клуб зимой.

    «Всe было позитивно и конструктивно, пока ситуация не дошла до игрока и его представителя. От них ответ был категоричный – игрок никуда из «Спартака» не поедет, будет биться за место в составе и т.д. и т.п.

    Никакие аргументы в пользу аренды на них не действовали: ни игровое время, ни еврокубки. При этом в финансовом плане сам футболист ничего не терял», – рассказал агент Сергей Галунов.

    • У 23-летнего уроженца Германии контракт до 2025 года.
    • В сезоне РПЛ у Леона 2 матча, ассист.
    • За 2 года в «Спартаке» Классен провел 28 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

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    Источник: Metaratings

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    25.02.2024 11:24
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    Комментарии (11)
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    fakeid
    1708850397
    позор! присосался к народной нефти - теперь не выгонишь! очень стыдно за хряков)
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    ...уефан
    1708851062
    ...контракт)...
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1708851094
    Классена и Маслова отзаявят в Спартак-2...
    Ответить
    DVOK68
    1708851693
    Ну и нормально.Пригодится на ротацию,как и раньше бывало.Без особых талантов,но шустрый игрок.
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    sochi-2013
    1708853519
    Перспективный парень.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708855702
    Два чемодана промеса удерживают)
    Ответить
    СпорЦмен
    1708856314
    Я даже такого игрока не знаю, а он уже сосет бабло из срамтака. Стыдно за рыл.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708857768
    Где же неликвиду будут платить столько же? Ну разве что в 5 раз меньше. Поэтому не хочет уходить из свинарни. Гыгыгы
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