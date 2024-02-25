Классен категорично отказался уходить из «Спартака»

Защитник «Спартака» Леон Классен не захотел покидать клуб зимой.

«Всe было позитивно и конструктивно, пока ситуация не дошла до игрока и его представителя. От них ответ был категоричный – игрок никуда из «Спартака» не поедет, будет биться за место в составе и т.д. и т.п.

Никакие аргументы в пользу аренды на них не действовали: ни игровое время, ни еврокубки. При этом в финансовом плане сам футболист ничего не терял», – рассказал агент Сергей Галунов.