Классен: «Абаскаль поругает нас за голы от «Пари НН»

Защитник «Спартака» Леон Классен ждет ругани от главного тренера Гильермо Абаскаля за игру команды в кубковом матче против «Пари НН» (5:4).

Обе команды успели повести в счете.

«Спартак» забил победный мяч на 90-й минуте.

У москвичей на старте сезона 5 побед подряд – впервые в истории.

– Гильермо Абаскаль не ругал в раздевалке за количество пропущенных мячей?

– Сразу после матча нет, но мне кажется, все еще впереди.