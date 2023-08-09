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    Классен: «Абаскаль поругает нас за голы от «Пари НН»

    Защитник «Спартака» Леон Классен ждет ругани от главного тренера Гильермо Абаскаля за игру команды в кубковом матче против «Пари НН» (5:4).

    • Обе команды успели повести в счете.
    • «Спартак» забил победный мяч на 90-й минуте.
    • У москвичей на старте сезона 5 побед подряд – впервые в истории.

    Гильермо Абаскаль не ругал в раздевалке за количество пропущенных мячей?

    – Сразу после матча нет, но мне кажется, все еще впереди.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2023 11:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1573

      вальтер79 18 часов назад

      да уж с такой обороной ребятушки хватанете вы авоську мячей с более мастеровитой командой и быстренько эйфория пройдет от легкого старта в рпл)))

      1
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      Рейтинг: +3441

      Опорник84 20 часов назад

      Ну п.......лей конечно за такую игру дать надо, но лучше смотреть такой футбол , чем 1-0 и девяносто минут тягомотины.

      0
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 23 часа назад

      в аренду такую оборону плюс Свинова и Умярова.Хлусевич взял эстафету у Маслова в каждой игре себе привозить

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      Рейтинг: +2738

      serglider 9 августа, 13:48

      Добъейшей души чеевек! А мог бы *********** наабить!

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 9 августа, 12:13

      Да уж, получить 4 штуки от аутсайдера, что и забивать-то не может...

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      Рейтинг: +11746

      "supermax" 9 августа, 11:31

      вас пора палками мудохать, а не ругать...а лучше выгнать...а еще лучше отмудохать, а потом выгнать....защитнички

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