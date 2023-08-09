Классен: «Абаскаль поругает нас за голы от «Пари НН»

да уж с такой обороной ребятушки хватанете вы авоську мячей с более мастеровитой командой и быстренько эйфория пройдет от легкого старта в рпл)))
Защитник «Спартака» Леон Классен ждет ругани от главного тренера Гильермо Абаскаля за игру команды в кубковом матче против «Пари НН» (5:4).
- Обе команды успели повести в счете.
- «Спартак» забил победный мяч на 90-й минуте.
- У москвичей на старте сезона 5 побед подряд – впервые в истории.
– Гильермо Абаскаль не ругал в раздевалке за количество пропущенных мячей?
– Сразу после матча нет, но мне кажется, все еще впереди.