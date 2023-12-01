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    «Спартак» собирается расстаться с Классеном

    «Спартак» рассматривает варианты продажи или аренды для 23-летнего немецкого защитника Леона Классена. По информации Metaratings.ru, это связано со скорым возвращением в строй ранее травмированного Томаша Тавареша.

    В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритетом остается переход в один из европейских клубов.

    • Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года.
    • В 28 матчах за красно-белых на счету защитника 2 гола и 1 результативная передача.

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    Источник: Metaratings.ru

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    01.12.2023 12:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15136

      Skull_Boy 1 декабря, 13:51

      Классен крайний, а Тавареш центральный логика гениев во всей красе

      0
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      Рейтинг: +771

      Baggio1986 1 декабря, 13:42

      Рябчука надо гнать

      0
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      Рейтинг: +10496

      САДЫЧОК 1 декабря, 13:41

      Нужно расстаться с Умяровым , Соболевым , Рябчуком, Джикией.
      Нужно усиление Вратарь( типа Лантратова), 2 центра полузащиты и центр нападения.

      0
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      Рейтинг: +12279

      ivany4 1 декабря, 13:31

      Да, задача тяжелая.
      Из кучи средненьких игроков выбрать худшего средненького.))
      А почему бы не убрать более худшего? Учитывая требования Абаскаля, на многофункциональность игроков, наверняка можно найти игрока похуже, и отдать его в аренду.

      1
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      Рейтинг: +643

      TIMOTHY 1 декабря, 13:22

      Не люблю Спартак,но с Классеном зря расстанется клуб! Что там в головах у руководства? Опилки видимо

      0
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      Рейтинг: +1740

      k611 1 декабря, 12:21

      У парня есть неплохой удар, умеет подключаться к атакам. Может не всегда успевает возвращаться в оборону, но с ним, на мой взгляд ещё можно поработать. Но руководству как говорится виднее...

      4
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      Рейтинг: +103198

      zigbert 1 декабря, 12:13

      Да не хуже Рябчука он играет. И таких грубых ошибок за ним не было замечено. Но хорошо если Тавареш избавится от травм.

      5
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      Рейтинг: +34687

      oyabun > zigbert 1 декабря, 13:10

      Я бы даже сказал что по сравнению с Рябчуком Классен просто Звезда. Как бы не получилось как в истории с нападающими в этом году, что для ротации и некого будет выпускать.

      4
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