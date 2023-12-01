«Спартак» собирается расстаться с Классеном

«Спартак» рассматривает варианты продажи или аренды для 23-летнего немецкого защитника Леона Классена. По информации Metaratings.ru, это связано со скорым возвращением в строй ранее травмированного Томаша Тавареша.
В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритетом остается переход в один из европейских клубов.
- Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года.
- В 28 матчах за красно-белых на счету защитника 2 гола и 1 результативная передача.
Источник: Metaratings.ru