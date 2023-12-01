«Спартак» собирается расстаться с Классеном

«Спартак» рассматривает варианты продажи или аренды для 23-летнего немецкого защитника Леона Классена. По информации Metaratings.ru, это связано со скорым возвращением в строй ранее травмированного Томаша Тавареша.

В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритетом остается переход в один из европейских клубов.