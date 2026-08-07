Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто

Арбитр РПЛ Инал Танашев в интервью РФС раскрыл свой автомобиль.
– Первая машина какая была?
– Первая и пока что последняя – «Гранта» 2013 года. Надежная. Автомат, кондиционер есть. Нормально, жить можно.
– Менять не планируешь?
– Хотелось бы новую. Дай бог, если сложится по деньгам. Посмотрим. Если в новом сезоне хорошо и стабильно работать, то намерения такие есть.
- 29-летний нальчанин дебютировал в РПЛ в прошлом году.
- В мае Танашев отсудил финал FONBET Кубка России.
- В детстве Инал занимался в академии «Спартака» из Нальчика.
Источник: Спортс