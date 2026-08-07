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Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто

7 августа, 20:58
7

Арбитр РПЛ Инал Танашев в интервью РФС раскрыл свой автомобиль.

– Первая машина какая была?

– Первая и пока что последняя – «Гранта» 2013 года. Надежная. Автомат, кондиционер есть. Нормально, жить можно.

– Менять не планируешь?

– Хотелось бы новую. Дай бог, если сложится по деньгам. Посмотрим. Если в новом сезоне хорошо и стабильно работать, то намерения такие есть.

  • 29-летний нальчанин дебютировал в РПЛ в прошлом году.
  • В мае Танашев отсудил финал FONBET Кубка России.
  • В детстве Инал занимался в академии «Спартака» из Нальчика.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Танашев Инал
Комментарии (7)
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Интерес
1786126322
Как ему не стыдно???Ужас, кто у нас судит...Кстати, а что он "раскрыл"???
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GarryD
1786126449
От того какая у него тачка он судить будет хуже или лучше? Бомбардир вы просто туши свет!!! Пишите про футбол...
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...уефан
1786126699
...конкретный пацан, уже готов к сотрудничеству. Тема обновления авто пошла в дело...
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Alexander.saf
1786129580
Брехня
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Evgenijgerasimov607@gmail
1786176450
Моей машине 46 лет,еду и все оборачиваются
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СПОРТ 21 века
1786182045
Танашев более-менее нормальный арбитр, поэтому и ездит на авто 13-летней давности. Парень из Нальчика, и у него другие ценности и принципы. А вот если брать коллег из его профессии, то некоторые из них уже давно путешествуют по Мальдивам. Казалось бы, каким образом? Зарплата у судей не настолько большая, чтобы позволять такие выезды, а тем более постоянное место жительство. Отсюда и вопрос: кто как судит и у кого какая совесть...
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