Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто

Арбитр РПЛ Инал Танашев в интервью РФС раскрыл свой автомобиль.

– Первая машина какая была?

– Первая и пока что последняя – «Гранта» 2013 года. Надежная. Автомат, кондиционер есть. Нормально, жить можно.

– Менять не планируешь?

– Хотелось бы новую. Дай бог, если сложится по деньгам. Посмотрим. Если в новом сезоне хорошо и стабильно работать, то намерения такие есть.