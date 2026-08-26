Экс-судья РПЛ оценил действия Танашева при удалении Глушенкова

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судьи Инала Танашева в матче 5-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (2:0).

«Не пропустил ли Танашев несколько карточек в матче «Зенита» и «Спартака»? В начале матча – возможно. И это нормально. Если дашь в начале такого матча кучу жeлтых карточек – тут же футбол в этом матче и закончится, потому что дальше ты не сможешь давать жeлтые за самые очевидные нарушения. Никто ведь не хочет, чтобы команды заканчивали восемь на девять.

Танашев стал терпеливее. Стал лучше двигаться на поле, грамотно выбирать позиции – он прокачался в видении поля.

Что касается момента с удалением Глушенкова, то разобрался Инал по науке – Дмитриев цеплял Глушенкова и получил жeлтую за провокацию, Глушенков ответил – получил вторую жeлтую за грубую игру (или тоже за неспортивное поведение – тут подходят оба определения). В таких моментах нельзя показать карточку одному и не показать второму», – сказал Федотов.