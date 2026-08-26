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  • Экс-судья РПЛ оценил действия Танашева при удалении Глушенкова

Экс-судья РПЛ оценил действия Танашева при удалении Глушенкова

26 августа, 09:27
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судьи Инала Танашева в матче 5-го тура чемпионата России «Спартак»«Зенит» (2:0).

«Не пропустил ли Танашев несколько карточек в матче «Зенита» и «Спартака»? В начале матча – возможно. И это нормально. Если дашь в начале такого матча кучу жeлтых карточек – тут же футбол в этом матче и закончится, потому что дальше ты не сможешь давать жeлтые за самые очевидные нарушения. Никто ведь не хочет, чтобы команды заканчивали восемь на девять.

Танашев стал терпеливее. Стал лучше двигаться на поле, грамотно выбирать позиции – он прокачался в видении поля.

Что касается момента с удалением Глушенкова, то разобрался Инал по науке – Дмитриев цеплял Глушенкова и получил жeлтую за провокацию, Глушенков ответил – получил вторую жeлтую за грубую игру (или тоже за неспортивное поведение – тут подходят оба определения). В таких моментах нельзя показать карточку одному и не показать второму», – сказал Федотов.

  • Нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил первую желтую карточку на 64-й минуте, а вторую на 88‑й.
  • В эпизоде со вторым предупреждение игрок петербуржцев спиной толкнул бежавшего сзади него хавбека «Спартака» Игоря Дмитриева, спровоцировав его падение на газон.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим Дмитриев Игорь Федотов Игорь Танашев Инал
Комментарии (4)
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TIMOTHY
1787727444
Федотов ручной Лукойл
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paracetamol
1787730805
Игрок петербуржцев спиной толкнул бежавшего сзади него хавбека «Спартака» Игоря Дмитриева. Интересно, кто-то пробовал толкаться спиной?
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arkadiyrumynskiy
1787733397
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