Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку

Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как футболисты московской команды встретили новичка Мирлинда Даку.

«Сегодня первый день. Только знакомимся. Ему нужно время для адаптации, чтобы познакомиться с ребятами, требованиями и со всем остальным. Чем раньше адаптируется, тем будет лучше. Поздоровались с ним и обменялись парой слов», – сказал Зобнин.