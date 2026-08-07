Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном завершении карьеры.

– Есть мысли, что будете играть дальше после контракта? Вы были готовы завершить карьеру до продления.

– Я продлил контракт до 2027 года. Еще есть время. Пока контракт действует, я играю в футбол.

– Сейчас мыслей о завершении карьеры нет?

– Я мыслил с точки зрения, что у меня заканчивается контракт. Есть еще год. Я здесь, готов отдавать себя полностью «Спартаку» и работать на благо команды.