Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном завершении карьеры.
– Есть мысли, что будете играть дальше после контракта? Вы были готовы завершить карьеру до продления.
– Я продлил контракт до 2027 года. Еще есть время. Пока контракт действует, я играю в футбол.
– Сейчас мыслей о завершении карьеры нет?
– Я мыслил с точки зрения, что у меня заканчивается контракт. Есть еще год. Я здесь, готов отдавать себя полностью «Спартаку» и работать на благо команды.
- Воспитанник «Динамо» Зобнин в «Спартаке» с 2016 года.
- С красно-белыми он брал чемпионство в 2017 году.
- Ранее Зобнин играл за сборную России.
Источник: «Спорт-Экспресс»