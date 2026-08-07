Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку

Бывший спартаковец Александр Бубнов прокомментировал негатив болельщиков в адрес новичка Мирлинда Даку.

«Это политика. Даку из категории футболистов, которых чем больше оскорбляют, тем им лучше. Он доказывать просто будет, и всe. А спартаковские фанаты, да и любые, – начни забивать и таким героем станешь, они тебя любить будут.

Тем более если «Спартак» чемпионом станет», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».