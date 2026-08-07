Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку

Бывший спартаковец Александр Бубнов прокомментировал негатив болельщиков в адрес новичка Мирлинда Даку.
«Это политика. Даку из категории футболистов, которых чем больше оскорбляют, тем им лучше. Он доказывать просто будет, и всe. А спартаковские фанаты, да и любые, – начни забивать и таким героем станешь, они тебя любить будут.
Тем более если «Спартак» чемпионом станет», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года. Его зарплата составит 3,75 миллиона евро в год.
- Албанский футболист будет выступать под номером 19.
- «Спартак» заплатил «Рубину» за Даку 11 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»