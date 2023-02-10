«Спартак» может отправить в аренду защитника Классена

лучше Рибуса слейте от него проку мало а этого можно подтянуть до уровня
В «Спартаке» задумались об уходе левого защитника Леона Классена.
В московском клубе хотят, чтобы 22-летний футболист получал больше игровой практики.
В связи с этим его могут отдать в аренду до закрытия зимнего трансферного окна.
Окончательное решение по будущему Классена пока не принято. Возможно, его оставят для глубины состава.
- Год назад «Спартак» выкупил фулбека за 900 тысяч евро.
- Контракт с ним действует до 2025 года.
- В этом сезоне Классен поучаствовал в 12 матчах (480 минут).
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