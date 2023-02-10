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    «Спартак» может отправить в аренду защитника Классена

    В «Спартаке» задумались об уходе левого защитника Леона Классена.

    В московском клубе хотят, чтобы 22-летний футболист получал больше игровой практики.

    В связи с этим его могут отдать в аренду до закрытия зимнего трансферного окна.

    Окончательное решение по будущему Классена пока не принято. Возможно, его оставят для глубины состава.

    • Год назад «Спартак» выкупил фулбека за 900 тысяч евро.
    • Контракт с ним действует до 2025 года.
    • В этом сезоне Классен поучаствовал в 12 матчах (480 минут).

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2011

      alefreddy 21 минуту назад

      лучше Рибуса слейте от него проку мало а этого можно подтянуть до уровня

      0
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      Рейтинг: +389

      FCSpartakM 1 час назад

      зачем? на подмену кто будет, Рыбус не в счет

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