«Спартак» может отправить в аренду защитника Классена

В «Спартаке» задумались об уходе левого защитника Леона Классена.

В московском клубе хотят, чтобы 22-летний футболист получал больше игровой практики.

В связи с этим его могут отдать в аренду до закрытия зимнего трансферного окна.

Окончательное решение по будущему Классена пока не принято. Возможно, его оставят для глубины состава.

Год назад «Спартак» выкупил фулбека за 900 тысяч евро.

Контракт с ним действует до 2025 года.

В этом сезоне Классен поучаствовал в 12 матчах (480 минут).

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