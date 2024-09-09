Классен: «Непонятно, почему «Спартак» посыпался при Абаскале»

Бывший игрок «Спартака» Леон Классен вспомнил период под руководством Гильермо Абаскаля.

Защитник сейчас в датском «Люнгбю».

– «Спартак» при Абаскале здорово начал. Почему со временем все сломалось?

– Тяжелый вопрос... Это правда, что под руководством Гильермо мы очень хорошо начали, здорово играли. У нас подобрался сильный коллектив. Мне и самому непонятно, почему мы посыпались потом.

– Абаскаль как-то сказал про тебя: «Классен – хороший футболист, который может играть в комбинационный футбол. Но когда в матче многое решает физика, Леон не совсем про это. Он хорош, когда команда владеет мячом». Согласен?

– Мое сильное качество – игра с мячом. Над физикой я тоже работаю. Может быть, я и не совсем согласен со сказанным, но уважаю мнение тренера. Считаю, что хорошо готов физически. Понятно, что я игрок невысокого роста, но даже в топ-лигах есть защитники еще ниже. Поэтому главное – быть умным и агрессивным на поле. Я над этим работаю.