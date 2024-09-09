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    • Классен: «Непонятно, почему «Спартак» посыпался при Абаскале»

    Классен: «Непонятно, почему «Спартак» посыпался при Абаскале»

    Бывший игрок «Спартака» Леон Классен вспомнил период под руководством Гильермо Абаскаля.

    – «Спартак» при Абаскале здорово начал. Почему со временем все сломалось?

    – Тяжелый вопрос... Это правда, что под руководством Гильермо мы очень хорошо начали, здорово играли. У нас подобрался сильный коллектив. Мне и самому непонятно, почему мы посыпались потом.

    – Абаскаль как-то сказал про тебя: «Классен – хороший футболист, который может играть в комбинационный футбол. Но когда в матче многое решает физика, Леон не совсем про это. Он хорош, когда команда владеет мячом». Согласен?

    – Мое сильное качество – игра с мячом. Над физикой я тоже работаю. Может быть, я и не совсем согласен со сказанным, но уважаю мнение тренера. Считаю, что хорошо готов физически. Понятно, что я игрок невысокого роста, но даже в топ-лигах есть защитники еще ниже. Поэтому главное – быть умным и агрессивным на поле. Я над этим работаю.

    • Абаскаль был в «Спартаке» в 2022-2024 годах.
    • Сейчас тренер в «Гранаде» из Сегунды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2024 10:47
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1725882411
    неплохой защитник чуть посильнее в отборе и нормалек бы был
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