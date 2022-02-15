- 15 февраля 2022
- 15:09 17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи» 5
- 9 февраля 2022
- 15:49 Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота 7
- 3 января 2022
- 07:17 Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
- 3 августа 2017
- 22:42 Видео Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании 19
- 22:38 Лига Европы. Дубль Перейры помог «Краснодару» вновь победить «Люнгбю» 12
- 19:36 Мамаев сыграет против «Люнгбю» с первых минут 3
- 31 июля 2017
- 23:02 Смолов не поможет «Краснодару» в ответном матче Лиги Европы против «Люнгбю» 5
- 28 июля 2017
- 06:10 Тренер «Люнгбю»: «Этот четверг остался за «Краснодаром», в следующем – посмотрим» 3
- 01:06 Синицын: «Один мальчишка вытащил «Краснодар» 17
- 27 июля 2017
- 23:52 Сулейманов признался, что не помнит свой гол в ворота «Люнгбю» 6
- 23:28 Шалимов остался недоволен игрой «Краснодара» в матче с «Люнгбю» 11
- 23:01 Сулейманов – самый молодой автор гола «Краснодара» в еврокубках 6
- 21:59 Видео Голы Клаэссона и Сулейманова позволили «Краснодару» одолеть «Люнгбю» 13
- 21:51 Лига Европы. «Краснодар» в первом матче вырвал победу над «Люнгбю» 17
- 19:10 Иван Игнатьев дебютирует за основную команду «Краснодара» в игре с «Люнгбю» 2
- 01:22 Жоаозиньо: «Краснодару» важно успешно сыграть против «Люнгбю» именно дома» 6
- 00:00 Тренер «Люнгбю»: «Краснодар» – большой дракон, из пасти которого вылетает пламя» 12