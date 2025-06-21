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Дания. Суперлига
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Люнгбю
Новости
€ 8 млн
Люнгбю - новости команды
Конгес Люнгбю
Дания. Суперлига
Стадион:
Люнгбю
Сайт:
http://lyngby-boldklub.dk/
Тренер:
Дэвид Нильсен
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Расписание
Таблица
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
2022.02.09 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
2022.01.03 07:17
Видео
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
2017.08.03 22:42
21
Лига Европы. Дубль Перейры помог «Краснодару» вновь победить «Люнгбю»
2017.08.03 22:38
11
Мамаев сыграет против «Люнгбю» с первых минут
2017.08.03 19:36
3
Смолов не поможет «Краснодару» в ответном матче Лиги Европы против «Люнгбю»
2017.07.31 23:02
5
Тренер «Люнгбю»: «Этот четверг остался за «Краснодаром», в следующем – посмотрим»
2017.07.28 06:10
3
Синицын: «Один мальчишка вытащил «Краснодар»
2017.07.28 01:06
17
Шалимов остался недоволен игрой «Краснодара» в матче с «Люнгбю»
2017.07.27 23:28
11
Видео
Голы Клаэссона и Сулейманова позволили «Краснодару» одолеть «Люнгбю»
2017.07.27 21:59
13
Лига Европы. «Краснодар» в первом матче вырвал победу над «Люнгбю»
2017.07.27 21:51
17
Иван Игнатьев дебютирует за основную команду «Краснодара» в игре с «Люнгбю»
2017.07.27 19:10
2
Жоаозиньо: «Краснодару» важно успешно сыграть против «Люнгбю» именно дома»
2017.07.27 01:22
6
Тренер «Люнгбю»: «Краснодар» – большой дракон, из пасти которого вылетает пламя»
2017.07.27 00:00
12
Новичок «Краснодара» Иван не поможет команде в играх с «Люнгбю» и «Спартаком»
2017.07.26 18:27
5
Шалимов: «Наша задача в первом матче с «Люнгбю» – не пропустить»
2017.07.26 16:20
11
«Люнгбю» – соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду ЛЕ
2017.07.20 20:48
9
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Лумб: «Не понимаю, почему датчане смотрят на РФПЛ со скептицизмом»
2016.01.11 11:16
4
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
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Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
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