Турниры:
Дания. Суперлига (2022/2023)
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|1:0
|Люнгбю
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|17 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Силькеборг
|0:2
|Люнгбю
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|3:0
|Люнгбю
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|0:1
|Орхус
|14 тур
|21 октября, пятница
|20:00
|Оденсе
|3:1
|Люнгбю
|13 тур
|14 октября, пятница
|20:00
|Люнгбю
|0:2
|Ольборг
|12 тур
|7 октября, пятница
|20:00
|Люнгбю
|1:1
|Виборг
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|3:3
|Люнгбю
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:2
|Оденсе
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:1
|Люнгбю
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:2
|Рандерс
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|15:00
|Виборг
|2:1
|Люнгбю
|6 тур
|19 августа, пятница
|20:00
|Люнгбю
|0:3
|Копенгаген
|5 тур
|15 августа, понедельник
|20:00
|Орхус
|1:0
|Люнгбю
|4 тур
|5 августа, пятница
|21:00
|Люнгбю
|3:3
|Мидтьюлланд
|3 тур
|1 августа, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|2:1
|Люнгбю
|2 тур
|25 июля, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|1:0
|Люнгбю
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|2:2
|Силькеборг