Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Люнгбю - результаты

    Город Конгес Люнгбю
    Дивизион Дания-Первый дивизион
    Стадион Люнгбю
    Тренер Дэвид Нильсен
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    19 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:00 Рандерс 1:0 Люнгбю
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:1 Нордшелланд
    17 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Силькеборг 0:2 Люнгбю
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:0 Люнгбю
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 0:1 Орхус
    14 тур
    		21 октября, пятница 20:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
    13 тур
    		14 октября, пятница 20:00 Люнгбю 0:2 Ольборг
    12 тур
    		7 октября, пятница 20:00 Люнгбю 1:1 Виборг
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Брондбю 3:3 Люнгбю
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:2 Оденсе
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:00 Ольборг 1:1 Люнгбю
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:2 Рандерс
    7 тур
    		28 августа, воскресенье 15:00 Виборг 2:1 Люнгбю
    6 тур
    		19 августа, пятница 20:00 Люнгбю 0:3 Копенгаген
    5 тур
    		15 августа, понедельник 20:00 Орхус 1:0 Люнгбю
    4 тур
    		5 августа, пятница 21:00 Люнгбю 3:3 Мидтьюлланд
    3 тур
    		1 августа, понедельник 20:00 Нордшелланд 2:1 Люнгбю
    2 тур
    		25 июля, понедельник 20:00 Хорсенс 1:0 Люнгбю
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:2 Силькеборг
    • Читайте нас: 
    11