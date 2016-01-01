Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
6
7
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
22
8
14
21
8
5
3
0
16
9
7
18
8
5
2
1
13
6
7
17
8
4
2
2
11
7
4
14
8
4
1
3
13
14
-1
13
8
3
1
4
13
14
-1
10
8
3
1
4
9
10
-1
10
8
2
2
4
7
13
-6
8
8
1
4
3
10
12
-2
7
8
1
4
3
8
12
-4
7
8
0
4
4
9
15
-6
4
8
0
2
6
8
19
-11
2
Команда
4
5
6
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
10
3
7
12
4
4
0
0
7
1
6
12
4
3
1
0
9
5
4
10
4
3
0
1
7
3
4
9
4
3
0
1
7
6
1
9
5
2
1
2
6
8
-2
7
4
1
2
1
4
5
-1
5
4
0
4
0
5
5
0
4
4
1
1
2
5
7
-2
4
4
0
3
1
5
7
-2
3
3
1
0
2
2
7
-5
3
4
0
1
3
4
11
-7
1
Команда
3
5
6
7
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
12
5
7
9
4
2
2
0
7
4
3
8
4
2
0
2
8
7
1
6
4
1
2
1
6
5
1
5
4
1
2
1
4
4
0
5
5
1
2
2
5
6
-1
5
4
1
1
2
6
8
-2
4
3
1
0
2
3
2
1
3
4
1
0
3
5
7
-2
3
4
0
2
2
4
7
-3
2
4
0
1
3
4
8
-4
1
4
0
1
3
4
8
-4
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире