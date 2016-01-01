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Дания. Суперлига
Команды
Сендерийск
Результаты
€ 8 млн
Сендерийск
Сендерийск
Дания. Суперлига
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Сайт:
http://www.soenderjyske.dk
Тренер:
Фатах Абдирахман
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Результаты
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Таблица
Дания. Суперлига. 2026/2027
Дания. Суперлига. 2025/2026
Дания. Суперлига. 2024/2025
Дания. Суперлига. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Дания. Суперлига. 2020/2021
Дания. Суперлига. 2019/2020
Дания. Плей-офф. 2018/2019
Дания. Суперлига. 2018/2019
Дания. Плей-офф. 2017/2018
Дания. Суперлига. 2017/2018
Дания. Плей-офф. 2016/2017
Дания. Суперлига. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Дания. Суперлига. 2015/2016
Дания. Суперлига. 2014/2015
Дания. Суперлига. 2013/2014
Дания. Супер-Лига. 2012/2013
Дания. Супер-Лига. 2011/2012
Дания. Супер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Дании. 2009/2010
13.09 | 15:00
Люнгбю
1 : 1
Сендерийск
06.09 | 15:00
Сендерийск
2 : 5
Хорсенс
31.08 | 20:00
Копенгаген
3 : 1
Сендерийск
23.08 | 13:00
Сендерийск
0 : 3
Нордшелланд
17.08 | 20:00
Брондбю
3 : 2
Сендерийск
07.08 | 20:00
Сендерийск
0 : 0
Виборг
03.08 | 20:00
Оденсе
1 : 0
Сендерийск
26.07 | 15:00
Сендерийск
2 : 3
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