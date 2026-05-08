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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Сендерийск
Виборг - Сендерийск: обзор матча 08 мая 2026
Виборг
08.05.2026, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Сендерийск
49'
С. Эмини
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Сендерийск
Завершен
90'
+5'
79'
Замена
Pachanga Kristensen
️️️️➡️️
Simon Wæver
Замена
Мес Худемакерс
️️️️➡️️
Йеппе Греннинг
77'
Замена
Adam Kleis-Kristoffersen
️️️️➡️️
Asker Beck
77'
76'
Желтая карточка
Alexander Lyng
71'
Замена
Лирим Камили
️️️️➡️️
Мэттью Хопп
71'
Замена
Тобиас Клюснер
️️️️➡️️
Сефер Эмини
70'
Замена
Alexander Lyng
️️️️➡️️
Olti Hyseni
Замена
Bilal Brahimi
️️️️➡️️
Чарли Хорнеман
62'
Замена
Оливер Бундгор
️️️️➡️️
Hjalte Bidstrup
62'
57'
Травма
Даниэль Лео Гретарссон
49'
ГОЛ! 0:1!
Сефер Эмини
Пас отдал
Olti Hyseni
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
26
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
29
Sami Jalal
ЦП
10
Thomas Jørgensen
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
19
Дориан Ханца
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Сендерийск
3
Simon Wæver
ЦЗ
5
Магнус Йенсен
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
4
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
6
R. Vinderslev
(К)
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
31
Mohamed Haidara
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
24
Olti Hyseni
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Виборг
16
Filip Djukic
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
33
Frederik Damkjer
ЦП
17
Osman Addo
ЦФ
21
Bilal Brahimi
ЦФ
36
Adam Kleis-Kristoffersen
ЦФ
Сендерийск
27
Benicio Pená
ВР
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
19
Pachanga Kristensen
ЦЗ
11
Alexander Lyng
ЦП
28
Anders Bergholt
ЦП
17
Anders Hoeg
ЦП
29
Albert Rrahmani
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
15
Лирим Камили
ПВ
4-1-3-1-1
1
Лунд
26
32
30
24
Аньембе
13
Греннинг
29
10
8
11
Хорнеман
19
Ханца
4-4-3
5
Йенсен
12
4
Гретарссон
3
7
Эмини
31
22
Оггесен
6
9
Хопп
24
1
26
23
Бундгор
23
Бундгор
26
13
Греннинг
4
Худемакерс
4
Худемакерс
13
Греннинг
11
Хорнеман
21
21
11
Хорнеман
8
36
36
8
23
23
3
19
19
3
24
11
11
24
7
Эмини
20
Клюснер
20
Клюснер
7
Эмини
9
Хопп
15
Камили
15
Камили
9
Хопп
Остались в запасе
Виборг
Сендерийск
16
Filip Djukic
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
33
Frederik Damkjer
ЦП
17
Osman Addo
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
27
Benicio Pená
ВР
28
Anders Bergholt
ЦП
17
Anders Hoeg
ЦП
29
Albert Rrahmani
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
16
Filip Djukic
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
33
Frederik Damkjer
ЦП
17
Osman Addo
ЦФ
Остались в запасе
27
Benicio Pená
ВР
28
Anders Bergholt
ЦП
17
Anders Hoeg
ЦП
29
Albert Rrahmani
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Виборг
Точно не сыграют
Tim Freriks
ЦФ
M. Londal
Yonis Njoh
ЦФ
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
Мадс Сендергор
ЦП
Сендерийск
Точно не сыграют
Marcus Bundgaard
ВР
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЛЗ
Dalton Wilkins
ЦЗ
Статистика матча Виборг - Сендерийск
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
6
14
Офсайды
1
4
Количество передач
628
302
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.4
xGP (предотвращенные голы)
0.26
0.26
Информация о матче
Главный судья:
Aydin Uslu, Denmark
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
Посещаемость:
7023
Новости команд
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Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
19 апреля 2025, 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
19 апреля 2025, 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
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Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 30 тур
Орхус
2 : 1
03.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 32 тур
Орхус
6 : 2
17.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
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Виборг
1 : 0
26.04.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 28 тур
Виборг
0 : 1
22.04.2026
Брондбю
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Сендерийск
1 : 4
17.05.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 30 тур
Орхус
2 : 1
03.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 29 тур
Сендерийск
3 : 0
26.04.2026
Брондбю
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Сендерийск
1 : 2
23.04.2026
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