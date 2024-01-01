январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Дания. Суперлига (2023/2024). 18 тур
Виборг
- : -
Оденсе
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 18 тур
Видовре
- : -
Рандерс
Не начался
Нордшелланд
- : -
Люнгбю
Не начался
Силькеборг
- : -
Копенгаген
Не начался
Брондбю
- : -
Мидтьюлланд
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 18 тур
Вайле
- : -
Орхус
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 19 тур
Рандерс
- : -
Люнгбю
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 19 тур
Видовре
- : -
Виборг
Не начался
Вайле
- : -
Силькеборг
Не начался
Оденсе
- : -
Брондбю
Не начался
Орхус
- : -
Мидтьюлланд
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 19 тур
Копенгаген
- : -
Нордшелланд
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 20 тур
Мидтьюлланд
- : -
Копенгаген
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 20 тур
Люнгбю
- : -
Видовре
Не начался
Виборг
- : -
Рандерс
Не начался
Брондбю
- : -
Вайле
Не начался
Орхус
- : -
Оденсе
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 20 тур
Нордшелланд
- : -
Силькеборг
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 21 тур
Видовре
- : -
Нордшелланд
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 21 тур
Силькеборг
- : -
Орхус
Не начался
Вайле
- : -
Оденсе
Не начался
Копенгаген
- : -
Люнгбю
Не начался
Виборг
- : -
Брондбю
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 21 тур
Рандерс
- : -
Мидтьюлланд
Не начался
Дания. Суперлига (2023/2024). 22 тур
Орхус
- : -
Видовре
Не начался
Брондбю
- : -
Силькеборг
Не начался
Мидтьюлланд
- : -
Вайле
Не начался
Нордшелланд
- : -
Рандерс
Не начался
Люнгбю
- : -
Виборг
Не начался
Оденсе
- : -
Копенгаген
Не начался