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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Копенгаген
Силькеборг - Копенгаген: обзор матча 10 мая 2026
Силькеборг
10.05.2026, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 31 тур
0 : 4
Завершен
Копенгаген
1'
В. Дадасон
36'
Т. Делэни
81'
Ю. Мукоко (П)
85'
В. Классон
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Копенгаген
Завершен
90'
+3'
Замена
Аске Андресен
️️️️➡️️
Николай Ларсен
89'
Замена
Alexander Simmelhack
️️️️➡️️
Тонни Адамсен
89'
85'
ГОЛ! 0:4!
Виктор Классон
Пас отдал
Вильям Клем
82'
Замена
Виктор Классон
️️️️➡️️
Мохамед Эльюнусси
81'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Юссуфа Мукоко
Желтая карточка
Оливер Росс
75'
75'
Замена
Джордан Ларссон
️️️️➡️️
Аурелиу Бута
75'
Замена
Юссуфа Мукоко
️️️️➡️️
Виктор Дадасон
Замена
Оливер Росс
️️️️➡️️
Villads Westh
71'
Замена
Julius Nielsen
️️️️➡️️
Wiliam Kirk
71'
57'
Замена
Пантелис Хацидиакос
️️️️➡️️
Габриэл Перейра
56'
Замена
Вильям Клем
️️️️➡️️
Томас Делэни
45'
+3'
36'
ГОЛ! 0:2!
Томас Делэни
Пас отдал
Элиас Ахури
Замена
Mads Larsen
️️️️➡️️
Adam Wikman
22'
Травма
Adam Wikman
21'
1'
ГОЛ! 0:1!
Виктор Дадасон
Пас отдал
Габриэл Перейра
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
28
Simon Stüker
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
27
Wiliam Kirk
ЦП
6
Adam Wikman
ЦП
7
Villads Westh
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
17
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
27
Томас Делэни
(К)
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Силькеборг
30
Аске Андресен
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
29
David Stojanović
ЦЗ
20
Mads Larsen
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
11
Оливер Росс
ЦФ
9
Alexander Simmelhack
ЦФ
15
Melker Jonsson
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
7
Виктор Классон
ЛВ
16
Роберт
ЛВ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
19
Гаммельбю
4
Ганшаш
28
3
Эстрем
27
7
14
Бергер
6
17
Маккоуэтт
23
Адамсен
3-3-1-2-1
1
Котарски
5
Перейра
25
Занка
20
Сузуки
17
Бута
27
Делэни
15
Лопес
21
Мадсен
7
Ахури
10
Эльюнусси
39
Дадасон
1
Ларсен
30
Андресен
30
Андресен
1
Ларсен
6
20
20
6
27
36
36
27
7
11
Росс
11
Росс
7
23
Адамсен
9
9
23
Адамсен
5
Перейра
6
Хацидиакос
6
Хацидиакос
5
Перейра
27
Делэни
36
Клем
36
Клем
27
Делэни
10
Эльюнусси
7
Классон
7
Классон
10
Эльюнусси
17
Бута
11
Ларссон
11
Ларссон
17
Бута
39
Дадасон
9
Мукоко
9
Мукоко
39
Дадасон
Остались в запасе
Силькеборг
Копенгаген
24
Alexander Madsen
ЦЗ
29
David Stojanović
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
АП
15
Melker Jonsson
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
16
Роберт
ЛВ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
24
Alexander Madsen
ЦЗ
29
David Stojanović
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
АП
15
Melker Jonsson
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
16
Роберт
ЛВ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Якоб Неструп
Силькеборг
Точно не сыграют
Юнес Бакиз
ЛВ
Александер Буш
ЦЗ
Mads Freundlich
ЦП
M. Oxenberg
Андреас Поульсен
ЦЗ
Pontus Rödin
ЦЗ
Копенгаген
Точно не сыграют
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
Лайам Уэст
ПВ
Андреас Корнелиус
ЦФ
Статистика матча Силькеборг - Копенгаген
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
6
7
Офсайды
0
3
Количество передач
529
708
Сейвы
4
4
Точность передач %
85
92
Удары мимо ворот
3
7
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.13
2.9
xGP (предотвращенные голы)
1.99
1.99
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
Посещаемость:
6879
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0 : 4
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