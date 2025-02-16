Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб

Нападающий «Вайле» Герман Онугха забил победный гол в гостевом матче 18-го тура чемпионата Дании с «Силькеборгом» (1:0). Россиянин отличился на 50-й минуте встречи.

Это был первый официальный матч «Вайле» в новом году. Для Онугхи это первый гол после возвращения в клуб.