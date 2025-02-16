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  • Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб

Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб

Нападающий «Вайле» Герман Онугха забил победный гол в гостевом матче 18-го тура чемпионата Дании с «Силькеборгом» (1:0). Россиянин отличился на 50-й минуте встречи.

Это был первый официальный матч «Вайле» в новом году. Для Онугхи это первый гол после возвращения в клуб.

  • 2 сентября 2024-го россиянина приобрел «Копенгаген», а в январе 2025-го столичный клуб отдал форварда его прежней команде на правах аренды.
  • В начале сезона, еще до перехода в «Копенгаген», Онугха забил за «Вайле» 3 гола, так что этот мяч стал для него 4-м в нынешнем чемпионате Дании.

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Источник: «Бомбардир»

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16.02.2025 22:12
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