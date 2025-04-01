Кристоффер Ольссон расторг контракт с «Мидтьюлландом», чтобы вернуться в Швецию для лечения от редкого заболевания.

Фактически экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет, хотя в будущем он надеется на возвращение в профессиональный футбол.