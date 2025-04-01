Кристоффер Ольссон расторг контракт с «Мидтьюлландом», чтобы вернуться в Швецию для лечения от редкого заболевания.
Фактически экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет, хотя в будущем он надеется на возвращение в профессиональный футбол.
- 20 февраля 2024 года Ольссон потерял сознание у себя дома.
- Футболиста срочно госпитализировали и впоследствии диагностировали ему воспаление сосудов головного мозга.
- Швед долгое время находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляцией лeгких.
- Он выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год, провел 80 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
Источник: The Sun