Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон попал в больницу с подозрением на острое заболевание головного мозга

Полузащитник «Мидтьюлланда» Кристоффер Ольссон доставлен в больницу и в настоящее время подключен к аппарату ИВЛ.
Сообщается, что 28-летний игрок потерял сознание у себя дома 20 февраля.
У Ольссона подозревают острое заболевание головного мозга, не вызванное внешними факторами. В настоящее время врачи работают над постановкой диагноза, чтобы начать необходимое лечение.
- В этом сезоне он провел 20 матчей, отдал 5 передач.
- Швед выступал за «Краснодар» с января 2019-го по июль 2021 года.
- Также Ольссон играл за лондонский «Арсенал», АИК и «Андерлехт».
- На его счету 47 матчей за сборную Швеции.
Источник: The Athletic