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  • Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон попал в больницу с подозрением на острое заболевание головного мозга

Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон попал в больницу с подозрением на острое заболевание головного мозга

27 февраля 2024, 12:48
1

Полузащитник «Мидтьюлланда» Кристоффер Ольссон доставлен в больницу и в настоящее время подключен к аппарату ИВЛ.

Сообщается, что 28-летний игрок потерял сознание у себя дома 20 февраля.

У Ольссона подозревают острое заболевание головного мозга, не вызванное внешними факторами. В настоящее время врачи работают над постановкой диагноза, чтобы начать необходимое лечение.

  • В этом сезоне он провел 20 матчей, отдал 5 передач.
  • Швед выступал за «Краснодар» с января 2019-го по июль 2021 года.
  • Также Ольссон играл за лондонский «Арсенал», АИК и «Андерлехт».
  • На его счету 47 матчей за сборную Швеции.

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Источник: The Athletic
Дания. Суперлига Мидтьюлланд Краснодар Ольссон Кристоффер
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Napaleon Banapart
1709028004
Пожелаю удачи парню....
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