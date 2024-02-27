Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон попал в больницу с подозрением на острое заболевание головного мозга

Полузащитник «Мидтьюлланда» Кристоффер Ольссон доставлен в больницу и в настоящее время подключен к аппарату ИВЛ.

Сообщается, что 28-летний игрок потерял сознание у себя дома 20 февраля.

У Ольссона подозревают острое заболевание головного мозга, не вызванное внешними факторами. В настоящее время врачи работают над постановкой диагноза, чтобы начать необходимое лечение.