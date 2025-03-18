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  • Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон

Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон

Сегодня, 08:23

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха сделал дубль в ворота «Орхуса» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Дании.

Он поразил ворота гостей на 42-й минуте, сделав счет в игре равным – 1:1. Затем россиянин забил гол на 81-й минуте, доведя преимущество своей команды до разницы в два мяча – 3:1.

Второй гол Онугхи оказался победным. «Вайле» выиграл матч со счетом 3:2.

Онугха забивает в 5-м матче подряд. Всего он отметился семью голами в этих встречах.

  • Онугха зимой вернулся в «Вайле» на правах аренды из «Копенгагена».
  • Всего на его счету 10 голов в текущем чемпионате Дании. Первые 3 он забил за «Вайле» прошлым летом в начале сезона, до перехода в «Копенгаген».

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Источник: «Бомбардир»
Дания. Суперлига Орхус Вайле Онугха Герман
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