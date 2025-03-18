Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха сделал дубль в ворота «Орхуса» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Дании.

Он поразил ворота гостей на 42-й минуте, сделав счет в игре равным – 1:1. Затем россиянин забил гол на 81-й минуте, доведя преимущество своей команды до разницы в два мяча – 3:1.

Второй гол Онугхи оказался победным. «Вайле» выиграл матч со счетом 3:2.

Онугха забивает в 5-м матче подряд. Всего он отметился семью голами в этих встречах.