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Российский форвард сменил клуб в Дании

«Вайле» арендовал у «Копенгагена» российского нападающего Германа Онугху до конца сезона.

Форвард стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Дании в составе «Вайле» с 15 голами.

Онугха начал в команде и сезон-2024/25, сыграл в ней 6 матчей и забил 3 гола, но 2 сентября был продан в «Копенгаген» за 1,5 миллиона евро.

За столичный клуб нападающий провел 7 игр и перестал попадать в состав.

  • 28-летний Онугха включался в расширенный состав сборной России, но за национальную команду не играл.
  • «Вайле» владеет бизнесмен из Молдовы Андрей Золотко.
  • В текущем чемпионате Дании клуб идет на последнем 12-м месте с 6 очками после 17 матчей.

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Источник: официальный сайт «Вайле»

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Комментарии (3)
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subbotaspartak
1737914971
Герман Онугху, обычный русский парень...
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7:1
1737915933
ура, онугха! побольше онугхов в новостях!
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WILDLING_HRUNDEL
1737916773
Он сто процентов из Тушино)
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