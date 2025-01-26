Российский форвард сменил клуб в Дании

«Вайле» арендовал у «Копенгагена» российского нападающего Германа Онугху до конца сезона.

Форвард стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Дании в составе «Вайле» с 15 голами.

Онугха начал в команде и сезон-2024/25, сыграл в ней 6 матчей и забил 3 гола, но 2 сентября был продан в «Копенгаген» за 1,5 миллиона евро.

За столичный клуб нападающий провел 7 игр и перестал попадать в состав.