Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха отправил два мяча в ворота «Виборга» в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Дании. Он забил 2-й и 3-й голы своей команды на 55-й и 60-й минутах, а встреча закончилась ничьей 3:3.

Это уже 4-й дубль Онугхи в текущем чемпионате Дании. Всего на его счету 13 голов в нынешнем сезоне.