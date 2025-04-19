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Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании

Сегодня, 17:06
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Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха отправил два мяча в ворота «Виборга» в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Дании. Он забил 2-й и 3-й голы своей команды на 55-й и 60-й минутах, а встреча закончилась ничьей 3:3.

Это уже 4-й дубль Онугхи в текущем чемпионате Дании. Всего на его счету 13 голов в нынешнем сезоне.

  • Россиянин играет за «Вайле» на правах аренды из «Копенгагена».
  • «Вайле» занимает последнее, 12-е место, с 18 очками. Отставание от спасительной 10-й строчки составляет 5 очков за 6 туров до финиша.

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Источник: «Бомбардир»
Дания. Суперлига Виборг Вайле Онугха Герман
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