Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена

Андреа Мальдера, главный тренер сборной Украины, прокомментировал инцидент из товарищеского матча с Данией с участием полузащитника Кристиана Эриксена.
- Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо во время товарищеской встречи с Украиной.
- 34-летний футболист потерял сознание в середине второго тайма, рухнув на газон.
- Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч остановили при счете 2:1 в пользу датчан.
«Мы очень уважаем Эрикссона и его семью, всех игроков команды, всех болельщиков сборной Дании, которые, безусловно, пережили трудные времена.
Говорить о футболе кажется очень неуважительным. Несправедливо говорить о футболе.
Когда это произошло, тренер подошeл ко мне, мы приняли решение остановить матч. Решение было совместное, потому что многие игроки плакали, и дальше продолжаться это не могло», – сказал Мальдера.
- Это не первый подобный случай в карьере Эриксена.
- 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) он тоже упал в обморок.
- Тогда врачи зафиксировали у хавбека остановку сердца.
- Позднее ему установили кардиостимулятор.
Источник: «Чемпионат»