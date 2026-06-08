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Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена

8 июня, 00:31
1

Андреа Мальдера, главный тренер сборной Украины, прокомментировал инцидент из товарищеского матча с Данией с участием полузащитника Кристиана Эриксена.

  • Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо во время товарищеской встречи с Украиной.
  • 34-летний футболист потерял сознание в середине второго тайма, рухнув на газон.
  • Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

«Мы очень уважаем Эрикссона и его семью, всех игроков команды, всех болельщиков сборной Дании, которые, безусловно, пережили трудные времена.

Говорить о футболе кажется очень неуважительным. Несправедливо говорить о футболе.

Когда это произошло, тренер подошeл ко мне, мы приняли решение остановить матч. Решение было совместное, потому что многие игроки плакали, и дальше продолжаться это не могло», – сказал Мальдера.

  • Это не первый подобный случай в карьере Эриксена.
  • 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) он тоже упал в обморок.
  • Тогда врачи зафиксировали у хавбека остановку сердца.
  • Позднее ему установили кардиостимулятор.

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Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Дания. Суперлига Вольфсбург Украина Дания Эриксен Кристиан Мальдера Андреа
Комментарии (1)
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FFR
1780932313
Думаю, что не стоит играть в футбол с таким недугом , здоровье важнее.
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