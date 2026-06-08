Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена

Андреа Мальдера, главный тренер сборной Украины, прокомментировал инцидент из товарищеского матча с Данией с участием полузащитника Кристиана Эриксена.

Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо во время товарищеской встречи с Украиной.

34-летний футболист потерял сознание в середине второго тайма, рухнув на газон.

Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

«Мы очень уважаем Эрикссона и его семью, всех игроков команды, всех болельщиков сборной Дании, которые, безусловно, пережили трудные времена.

Говорить о футболе кажется очень неуважительным. Несправедливо говорить о футболе.

Когда это произошло, тренер подошeл ко мне, мы приняли решение остановить матч. Решение было совместное, потому что многие игроки плакали, и дальше продолжаться это не могло», – сказал Мальдера.