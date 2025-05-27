Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании

Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании

Сегодня, 11:05

Нападающий «Вайле» Герман Онугха занял 6-е место в списке бомбардиров чемпионата Дании по итогам сезона-2024/25. Россиянин забил 13 голов в 25 матчах, а также сделал 1 голевой пас. Лучший бомбардир Патрик Мортенсен из «Орхуса» забил 20 мячей.

Онугха начинал сезон в «Вайле», затем права на него выкупил «Копенгаген», после форвард вернулся в «Вайле» на правах аренды.

Его команда спаслась от вылета из Суперлиги. После первой части сезона «Вайле» занимал последнее 12-е место с 13 очками после 22 матчей. По итогам матчей нижней шестерки между собой команда поднялась на 10-ю строчку с 28 очками после 32 игр, оторвавшись от зоны вылета на 1 балл.

  • 28-летний Онугха в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром чемпионата Дании с 15 мячами.
  • Ранее он попадал в расширенный состав сборной России.
  • Летом у Онугхи истекает срок аренды в «Вайле», его контракт с «Копенгагеном» действует еще год.

Еще по теме:
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании 1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд 5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
Источник: «Бомбардир»
Дания. Суперлига Вайле Онугха Герман
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новая система банов на «Бомбардире»: что изменилось
3
Карпин начал формировать тренерский штаб в клубе РПЛ
12:24
«Химки» останутся в РПЛ с новым тренером
11:42
Корнеев оценил шансы Тюкавина заиграть в «Барселоне»
11:32
Семак прокомментировал возможное обновление состава «Зенита»
11:23
1
Стало известно, когда ЦСКА примет решение по Пьяничу
11:18
Агенты Жубала прокомментировали возможный трансфер в «Краснодар»
10:47
Пономарев предложил кандидата на место главного тренера «Крыльев»
10:04
2
Бразильские клубы заинтересовались еще одним игроком «Спартака»
09:51
10
Семак высказался о своем будущем в «Зените»
09:36
5
Все новости
Все новости
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
19 апреля
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
31 марта
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
18 марта
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
8 марта
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
24 февраля
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
16 февраля
Российский форвард сменил клуб в Дании
26 января
2
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
2024.09.09 15:13
ФотоСамый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
2024.09.03 08:45
2
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
2024.08.18 15:07
4
Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон намерен вернуться в футбол после выздоровления от редкой болезни мозга
2024.05.29 11:30
1
Иньеста может стать совладельцем датского клуба
2024.04.06 10:49
1
Петер Шмейхель отреагировал на 100-й матч сына за Данию
2024.03.24 19:16
В Евросоюзе запретили Суперлиге использовать свое название
2024.03.13 17:41
6
Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон попал в больницу с подозрением на острое заболевание головного мозга
2024.02.27 12:48
1
«Мидтьюлланд» отказался подписывать Дзюбу
2023.02.02 10:40
8
Фото«Копенгаген» арендовал экс-спартаковца Ларссона
2023.01.28 23:20
7
Футболистка сборной Дании Хардер: «Футболисты получают так много денег, что они им почти не нужны»
2022.07.06 10:34
1
Фото«Копенгаген» объявил о подписании экс-полузащитника «Краснодара» Классона
2022.03.31 07:31
1
Классон подпишет контракт с «Копенгагеном» до конца сезона с опцией продления
2022.03.30 15:47
ФотоЭриксен – после гола Нидерландам: «Как сильно я скучал по этому ощущению!»
2022.03.27 11:32
Эриксен забил Нидерландам. Это его первый матч в сборной Дании после остановки сердца
2022.03.26 23:57
4
37-летний Вагнер Лав забил дебютный гол за «Мидтьюлланд»
2022.02.28 11:54
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
2022.02.21 23:58
ФотоЭкс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
2022.02.20 21:38
2
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
2022.01.28 22:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 