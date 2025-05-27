Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании

Нападающий «Вайле» Герман Онугха занял 6-е место в списке бомбардиров чемпионата Дании по итогам сезона-2024/25. Россиянин забил 13 голов в 25 матчах, а также сделал 1 голевой пас. Лучший бомбардир Патрик Мортенсен из «Орхуса» забил 20 мячей.
Онугха начинал сезон в «Вайле», затем права на него выкупил «Копенгаген», после форвард вернулся в «Вайле» на правах аренды.
Его команда спаслась от вылета из Суперлиги. После первой части сезона «Вайле» занимал последнее 12-е место с 13 очками после 22 матчей. По итогам матчей нижней шестерки между собой команда поднялась на 10-ю строчку с 28 очками после 32 игр, оторвавшись от зоны вылета на 1 балл.
- 28-летний Онугха в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром чемпионата Дании с 15 мячами.
- Ранее он попадал в расширенный состав сборной России.
- Летом у Онугхи истекает срок аренды в «Вайле», его контракт с «Копенгагеном» действует еще год.
Источник: «Бомбардир»