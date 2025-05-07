Раскрыт европейский клуб, который пытался заполучить Глушенкова

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков в юном возрасте мог уехать в Данию. Игроком интересовался «Нордшелланд».

«Есть такой прекрасный клуб «Норшелланн», которого ценят в Дании за умение искать перспективную молодежь. «Мидтьюлланд» тоже, но в меньшей степени.

Так вот, какое-то количество лет назад скауты этого самого «Норшелланда» наблюдали за матчем «Чертаново». Или российский клуб участвовал в каком-то европейском турнире – этого уже не помню. И местным скаутам очень понравился футболист с фамилией Глушенков на майке.

Без лишних слов в клуб поступило предложение: мы хотим видеть этого парня у себя. Условия были такими: он приезжает с родителями на просмотр. Срок – несколько недель с полной оплатой. Если всe нравится – подписывают контракт. Академия клуба действительно ценится в Европе, ведь продажи в топ-5 по сути регулярные.

Сам Макс и родители задумались, но тут, как говорят люди, в игру включился генеральный МЕНЕДЖЕР одного подмосковского клуба (скорее всего, речь про нынешнего генерального менеджера «Химок» Дмитрия Поляцкина, ранее работавшего в «Чертаново» – прим. «Бомбардира»). Дословно за цитату не ручаюсь, но звучала она примерно так: «Что это за говно такое, нам в субботу с «Калугой» играть!».

Так Максим упустил, возможно, первый шанс оказаться в Европе», – рассказал журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин.