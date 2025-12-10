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Дания. Суперлига
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Мидтьюлланд
€ 63 млн
Мидтьюлланд
Хернинг
Дания. Суперлига
Стадион:
МКХ Арена
Сайт:
http://www.fcm.dk/
Тренер:
Томас Томасберг
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Мидтьюлланд» – «Богемианс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Мидтьюлланд» – «Богемианс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Мидтьюлланд» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Мидтьюлланд» – «Бешикташ»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
Трансляция
«Бешикташ» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026
23 июля
«Бешикташ» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
22 июля
Трансляция
«Мидтьюлланд» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля
Итоги общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 января
2
Трансляция
«Мидтьюлланд» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Бранн» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 22 января с коэффициентом 1.7
21 января
«Мидтьюлланд» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.83
2025.12.10 16:24
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Трансляция
«Рома» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025
2025.11.27 19:35
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
«Мидтьюлланд» – «Селтик»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.05 10:31
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Трансляция
«Маккаби» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025
2025.10.23 20:50
Трансляция
«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
Трансляция
«Мидтьюлланд» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 18:35
«Мидтьюлланд» – «Штурм»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.9
2025.09.23 09:14
КуПС – «Мидтьюлланн»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 8.00
2025.08.28 08:16
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
2025.08.15 00:36
«Фредрикстад» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
2025.08.06 08:50
«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.30 20:29
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