- 23 февраля
- 22:45 Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
- 18 февраля
- 14:33 Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов» 4
- 17 февраля
- 01:07 Лига Европы. «Севилья» разгромила ПСВ, «Монако» вырвал победу над «Байером», «Спортинг» спас ничью 1
- 2 февраля
- 10:40 «Мидтьюлланд» отказался подписывать Дзюбу 9
- 15 января
- 15:08 «Мидтьюлланд» арендовал полузащитника «Ростова»
- 7 ноября 2022
- 15:19 Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. «Барса» сыграет с «МЮ», «Монако» Головина встретится с «Байером» Азмуна 8
- 3 ноября 2022
- 23:00 Фото «Лацио», «Фейеноорд», «Штурм» и «Мидтьюлланд» набрали одинаковое количество очков в группе ЛЕ 2
- 22:53 Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 17 сентября 2022
- 10:40 «Лацио» вернет деньги за билеты болельщикам, посетившим гостевой матч ЛЕ с «Мидтьюлландом»
- 16 сентября 2022
- 14:10 «Мидтьюлланд» установил клубный рекорд в еврокубках
- 15 сентября 2022
- 21:46 Лига Европы. «МЮ» обыграл «Шериф» благодаря голу Роналду, «Мидтьюлланд» разгромил «Лацио» и другие результаты
- 9 сентября 2022
- 00:10 Лига Европы. «Шериф» разгромил «Омонию», «Лацио» сильнее «Фейеноорда» и другие результаты
- 18 июля 2022
- 19:37 Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Монако» Головина сыграет с ПСВ и другие пары 1
- 7 июля 2022
- 07:51 Стало известно, сколько «Рубин» заработал на продаже Дрейера 3
- 6 июля 2022
- 23:57 Фото «Мидтьюлланд» выкупил у «Рубина» Дрейера 1
- 21 марта 2022
- 23:11 Яровинский: «Футбольное право рухнуло. Дрейер ушел в «Мидтьюлланд», и мы должны им за игрока, который находится у них» 13
- 16 марта 2022
- 16:59 Дрейер: «Надеюсь, вернусь в «Рубин» 1 июля в хорошей форме» 1
- 12:35 Дрейер перешел в «Мидтьюлланд». Ранее он приостановил контракт с «Рубином» 6
- 28 февраля 2022
- 11:54 37-летний Вагнер Лав забил дебютный гол за «Мидтьюлланд»
- 25 февраля 2022
- 01:50 Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
- 21 февраля 2022
- 19:33 Форвард «Мидтьюлланда» Чилуфья может перейти в «Локомотив» 2
- 17 февраля 2022
- 22:55 Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
- 3 февраля 2022
- 23:09 Семак: «Вагнер Лав – легенда. Я всегда им восхищался» 6
- 19:57 Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Мидтьюлланд», «Ростов» сыграл вничью с «Хеккеном» 22
- 19:21 Видео Алип забил дебютный гол за «Зенит». Он находится на просмотре 4