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«Бешикташ» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

22 июля 2026 9:15
Бешикташ - Мидтьюлланд
23 июл. 2026, четверг 21:00 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
3.35
Победа «Мидтьюлланда»
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Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Бешикташем» и «Мидтьюлландом» пройдет 23 июля 2026 года в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». Турецкий гранд подходит к игре в глубоком кризисе – команда не побеждает в пяти последних матчах и имеет отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей. Датский клуб, напротив, находится на подъеме, выиграв три последних встречи и демонстрируя феноменальную результативность – 17 голов в пяти матчах. Сможет ли «Бешикташ» прервать свою безвыигрышную серию за счет домашней поддержки и еврокубкового опыта, или неудержимая атака «Мидтьюлланда» сметет хозяев на их поле? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему встреча обещает быть результативной?

Кто победит в матче

«Бешикташ» переживает тяжелый период – пять матчей без побед, из которых два поражения и три ничьи. В атаке команда испытывает серьезные проблемы, забивая в среднем всего один гол за игру (пять мячей в пяти последних встречах). При этом оборона действует ненадежно – 1.60 пропущенных гола в среднем за матч. Последние официальные игры турецкого чемпионата и Кубка показали, что команда уступает даже середнякам: поражения от «Трабзонспора» (1:2) и «Коньяспора» (0:1), ничьи с «Ризеспором» (2:2). В товарищеских матчах «Бешикташ» также не впечатлил, уступив «Спартаку Трнава» (2:3) и сыграв вничью с МТЕ 1904 (0:0). Даже фактор домашнего поля на «Водафон Парк» вряд ли сможет компенсировать столь низкую эффективность в атаке и неуверенность в обороне, особенно против соперника, который забивает в каждой игре.

«Мидтьюлланд» выглядит абсолютным фаворитом по текущей форме. В последних пяти матчах датчане забили 17 голов – в среднем 3.40 за игру, а пропустили всего пять (1.00 в среднем). При этом команда побеждает в трех последних встречах и забивает в семи матчах подряд, а в Лиге Европы голевая серия насчитывает уже четыре игры. В товарищеских встречах «Мидтьюлланд» разгромил «Кардифф» (6:0), уверенно переиграл «Оденсе» (4:1) и «Силькеборг» (4:2), а также сыграл вничью с «Мальме» (2:2). Такая результативность говорит о том, что команда находится в отличной физической и тактической готовности. Даже в гостях датчане способны доминировать, а их стабильная оборона не позволяет соперникам создавать много моментов.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Бешикташ» не показывает игры ни в атаке, ни в обороне, а «Мидтьюлланд» находится в прекрасной форме и забивает с завидной регулярностью. Даже домашнее поле вряд ли спасет турецкий клуб, так как разница в текущем состоянии команд слишком велика. Победа «Мидтьюлланда» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации главным аргументом становится текущая форма: «Бешикташ» не побеждает в пяти матчах, а «Мидтьюлланд» выиграл три последних и забивает в семи встречах подряд. Эти тренды говорят о явном преимуществе датского клуба, который к тому же действует надежнее в обороне.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
33
Рыдван Йылмаз
ЛЗ
53
Эмир Топчу
ЦЗ
35
Тиагу Джало Тиагу Джало
ЦЗ
22
Тайлан Булут
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
29
Ильхан Факили
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Мадс Соренсен
ЦЗ
3
Ли Хан Бом Ли Хан Бом
ЦЗ
4
Усман Дяо
ЦЗ
21
Дениль Кастильо
ЛП
41
Микель Гогорса
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
ЦП
19
Педро Браво
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
34
Abdou Aziz Ndiaye
ПП
10
Чжо Гю Сон Чжо Гю Сон
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
4-5-1
80
Алемдар
33
Йылмаз
53
Топчу
35
Тиагу Джало
22
Булут
4
Ндиди
29
Факили
10
Кекчю
18
Черны
6
Озкан
90
Кылыксой
3-5-1-1
1
Олафссон
22
Соренсен
3
Ли Хан Бом
4
Дяо
34
Ndiaye
20
Андреасен
19
Браво
8
Биллинг
21
Кастильо
41
Гогорса
10
Чжо Гю Сон
Остались в запасе
Бешикташ
Мидтьюлланд
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Томас Томасберг

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Мидтьюлланд» сумеет обыграть «Бешикташ» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Турецкий клуб находится в затяжном кризисе и не может найти свою игру ни в атаке, ни в обороне, тогда как датчане демонстрируют мощную результативность и стабильность в защите. Даже выездной матч в Стамбуле вряд ли помешает гостям продолжить свою победную серию, особенно учитывая, что хозяева пропускают в среднем 1.60 гола за игру. Ставка на победу «Мидтьюлланда» за 3.35 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Бешикташем» и «Мидтьюлландом» состоится 23 июля 2026 года в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Бешикташ» – «Мидтьюлланд»: смотреть онлайн

3.35
Победа «Мидтьюлланда»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Мидтьюлланд Бешикташ
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