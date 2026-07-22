Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Бешикташем» и «Мидтьюлландом» пройдет 23 июля 2026 года в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». Турецкий гранд подходит к игре в глубоком кризисе – команда не побеждает в пяти последних матчах и имеет отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей. Датский клуб, напротив, находится на подъеме, выиграв три последних встречи и демонстрируя феноменальную результативность – 17 голов в пяти матчах. Сможет ли «Бешикташ» прервать свою безвыигрышную серию за счет домашней поддержки и еврокубкового опыта, или неудержимая атака «Мидтьюлланда» сметет хозяев на их поле? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему встреча обещает быть результативной?

Кто победит в матче

«Бешикташ» переживает тяжелый период – пять матчей без побед, из которых два поражения и три ничьи. В атаке команда испытывает серьезные проблемы, забивая в среднем всего один гол за игру (пять мячей в пяти последних встречах). При этом оборона действует ненадежно – 1.60 пропущенных гола в среднем за матч. Последние официальные игры турецкого чемпионата и Кубка показали, что команда уступает даже середнякам: поражения от «Трабзонспора» (1:2) и «Коньяспора» (0:1), ничьи с «Ризеспором» (2:2). В товарищеских матчах «Бешикташ» также не впечатлил, уступив «Спартаку Трнава» (2:3) и сыграв вничью с МТЕ 1904 (0:0). Даже фактор домашнего поля на «Водафон Парк» вряд ли сможет компенсировать столь низкую эффективность в атаке и неуверенность в обороне, особенно против соперника, который забивает в каждой игре.

«Мидтьюлланд» выглядит абсолютным фаворитом по текущей форме. В последних пяти матчах датчане забили 17 голов – в среднем 3.40 за игру, а пропустили всего пять (1.00 в среднем). При этом команда побеждает в трех последних встречах и забивает в семи матчах подряд, а в Лиге Европы голевая серия насчитывает уже четыре игры. В товарищеских встречах «Мидтьюлланд» разгромил «Кардифф» (6:0), уверенно переиграл «Оденсе» (4:1) и «Силькеборг» (4:2), а также сыграл вничью с «Мальме» (2:2). Такая результативность говорит о том, что команда находится в отличной физической и тактической готовности. Даже в гостях датчане способны доминировать, а их стабильная оборона не позволяет соперникам создавать много моментов.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Бешикташ» не показывает игры ни в атаке, ни в обороне, а «Мидтьюлланд» находится в прекрасной форме и забивает с завидной регулярностью. Даже домашнее поле вряд ли спасет турецкий клуб, так как разница в текущем состоянии команд слишком велика. Победа «Мидтьюлланда» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации главным аргументом становится текущая форма: «Бешикташ» не побеждает в пяти матчах, а «Мидтьюлланд» выиграл три последних и забивает в семи встречах подряд. Эти тренды говорят о явном преимуществе датского клуба, который к тому же действует надежнее в обороне.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Мидтьюлланд» сумеет обыграть «Бешикташ» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Турецкий клуб находится в затяжном кризисе и не может найти свою игру ни в атаке, ни в обороне, тогда как датчане демонстрируют мощную результативность и стабильность в защите. Даже выездной матч в Стамбуле вряд ли помешает гостям продолжить свою победную серию, особенно учитывая, что хозяева пропускают в среднем 1.60 гола за игру. Ставка на победу «Мидтьюлланда» за 3.35 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Бешикташем» и «Мидтьюлландом» состоится 23 июля 2026 года в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.