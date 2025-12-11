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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Мальме
€ 19 млн
Мальме
Мальме
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Сайт:
http://www.mff.se/
Тренер:
Анес Мравац
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
Трансляция
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Трансляция
«Виктория» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 18:35
«Виктория» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.10.01 08:55
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
«Мальме» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.23 09:45
«Сигма» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 8.50
2025.08.28 08:19
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
2025.08.15 00:36
«Копенгаген» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
2025.08.11 09:02
Трансляция
«Мальме» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
2025.08.05 18:50
«Мальме» – «РФШ»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.29 18:18
«РФШ» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.15
2025.07.21 10:01
«Мальме» – «Иберия 1999»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:20
Прогноз на точный счет матча «Мальме» – «Иберия 1999»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:11
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Трансляция
«Славия» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
Трансляция
«Мальме» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 19:35
Агент экс-форварда «Краснодара» отреагировал на информацию о запрете на трансферы для клуба
2025.01.03 08:21
3
«Краснодару» грозит трансферный бан от ФИФА
2025.01.02 22:10
5
Трансляция
«Мальме» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
2024.12.12 19:35
Трансляция
«Ференцварош» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Трансляция
«Бешикташ» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024
2024.11.06 18:06
«Мальме» на глазах Холанда стал чемпионом Швеции в 4-й раз за 5 лет
2024.10.29 14:36
1
Трансляция
«Мальме» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 20:50
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