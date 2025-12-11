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  • «Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 21:50
Порту
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Мальме
30' С. Омородион 36' С. Омородион
90+5' Ф. Моура (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
86
Родригу Мора
АП
11
Пепе
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Мальме
1
Робин Ольсен
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
(К) ЦЗ
19
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
40
Кенан Бушуладжич
ЦП
47
Theodor Lundbergh
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
19
S. Soumah
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
Главный тренер
Анес Мравац
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
22
Алан Варела
ОП
7
Стефен Эустакиу
ОП
77
Ángel Alarcón
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
92
João Teixeira
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
27
Дениз Гюль
ЦФ
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
5
Андрей Джурич
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Оливер Берг
АП
21
Стефано Веччиа
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
74
Моура
5
Беднарек
4
Кивиор
52
Фернандеш
13
Росарио
8
Фрохольдт
86
Мора
17
Сайнс
9
Омородион
11
Пепе
4-5-1
1
Ольсен
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
19
Реслер
25
Бузанелло
4
Йонсен
47
37
19
40
Бушуладжич
29
Хакшабанович
52
Фернандеш
20
Кошта
20
Кошта
52
Фернандеш
86
Мора
7
Эустакиу
7
Эустакиу
86
Мора
17
Сайнс
77
77
17
Сайнс
11
Пепе
7
Гомес
7
Гомес
11
Пепе
9
Омородион
27
Гюль
27
Гюль
9
Омородион
25
Бузанелло
2
2
25
Бузанелло
47
6
Левицки
6
Левицки
47
4
Йонсен
32
Гудьонсен
32
Гудьонсен
4
Йонсен
19
11
Эконг
11
Эконг
19
29
Хакшабанович
20
Ботхейм
20
Ботхейм
29
Хакшабанович
Остались в запасе
Порту
Мальме
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
92
João Teixeira
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
50
Йоаким Перссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
5
Андрей Джурич
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Оливер Берг
АП
21
Стефано Веччиа
ПВ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
92
João Teixeira
ЦП
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
5
Андрей Джурич
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Оливер Берг
АП
21
Стефано Веччиа
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Порту - Мальме
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
13
16
Количество передач
524
372
Сейвы
2
9
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.81
0.81
xGP (предотвращенные голы)
1.74
1.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Мальме», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Мальме»

«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мальме Порту
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