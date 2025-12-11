11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Порту
Порту
4-1-3-2
1
Кошта
74
Моура
5
Беднарек
4
Кивиор
52
Фернандеш
13
Росарио
8
Фрохольдт
86
Мора
17
Сайнс
9
Омородион
11
Пепе
4-5-1
1
Ольсен
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
19
Реслер
25
Бузанелло
4
Йонсен
47
37
19
40
Бушуладжич
29
Хакшабанович
52
Фернандеш
20
Кошта
20
Кошта
52
Фернандеш
86
Мора
7
Эустакиу
7
Эустакиу
86
Мора
17
Сайнс
77
77
17
Сайнс
11
Пепе
7
Гомес
7
Гомес
11
Пепе
9
Омородион
27
Гюль
27
Гюль
9
Омородион
25
Бузанелло
2
2
25
Бузанелло
47
6
Левицки
6
Левицки
47
4
Йонсен
32
Гудьонсен
32
Гудьонсен
4
Йонсен
19
11
Эконг
11
Эконг
19
29
Хакшабанович
20
Ботхейм
20
Ботхейм
29
Хакшабанович
Остались в запасе
Порту
Мальме
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
92
João Teixeira
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
50
Йоаким Перссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
5
Андрей Джурич
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Оливер Берг
АП
21
Стефано Веччиа
ПВ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
92
João Teixeira
ЦП
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
5
Андрей Джурич
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Оливер Берг
АП
21
Стефано Веччиа
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Порту - Мальме
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
13
16
Количество передач
524
372
Сейвы
2
9
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.81
0.81
xGP (предотвращенные голы)
1.74
1.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Мальме», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Мальме»
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Источник: «Бомбардир»