Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир

«Астон Вилла» стала победителем Лиги Европы-2025/26.

В финале турнира команда из Бирмингема разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0.

Морган Роджерс и Эмилиано Буэндия оформили по 1+1, автором еще одного гола стал Юри Тилеманс.

Главный тренер «Виллы» Унаи Эмери в пятый раз за карьеру выиграл ЛЕ. До этого были три победы с «Севильей», одна – с «Вильярреалом», а также поражение с «Арсеналом».

«Астон Вилла» впервые в истории победила в Лиге Европы. Ранее они брали четыре еврокубковых трофея – Кубок европейских чемпионов-1982, Суперкубок УЕФА-1982, а также Кубок Интертото в 2001 и 2008 годах.