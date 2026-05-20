  • Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир

Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир

Вчера, 23:51
13

«Астон Вилла» стала победителем Лиги Европы-2025/26.

В финале турнира команда из Бирмингема разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0.

Морган Роджерс и Эмилиано Буэндия оформили по 1+1, автором еще одного гола стал Юри Тилеманс.

Главный тренер «Виллы» Унаи Эмери в пятый раз за карьеру выиграл ЛЕ. До этого были три победы с «Севильей», одна – с «Вильярреалом», а также поражение с «Арсеналом».

«Астон Вилла» впервые в истории победила в Лиге Европы. Ранее они брали четыре еврокубковых трофея – Кубок европейских чемпионов-1982, Суперкубок УЕФА-1982, а также Кубок Интертото в 2001 и 2008 годах.

Лига Европы. Финал
Фрайбург - Астон Вилла - 0:3 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Ю. Тилеманс, 41; 0:2 - Э. Буэндия, 45+4; 0:3 - М. Роджерс, 58.
Таблица турнира

Комментарии (13)
Томик
1779310450
Большой привет лучшему бомбардиру сборной от тренеришки.
Urtíсa
1779310744
Астон Вилла выше классом.И с этим Фрайбург ничего не смог сделать. Но они молодцы, достигли своего предела--финал ЛЕ. А так в финалах ЛЧ и ЛК английские клубы.АПЛ рулит. А Эмери теперь точно хозяин ЛЕ.
DeStar
1779311667
ну реально красавец же Эмери, причем именно он, раз его разные команды берут ЛЕ периодически. Такой вот , топ тренер для второго эшелона, тех клубов которые не борятся за ЛЧ или даже победы в своих лигах
Cleaner
1779312125
Эмери - ЛигаЕвропейский МОНСТР, а не тренеришка! Мои поздравления Эмери с ПЯТЫМ(!) титулом!!!
рылы
1779332178
стыдно за тренеришку!
ScarlettOgusania
1779340626
шедевральный гол забил Тилеманс, с заслуженной победой, Астон Вилла и её наставника, Эмери ("тренеришку"), пятый евро-титул, не хрен собачий...🤩
ilich55
1779342522
Тренеришка знает своё дело!
spartakuz
1779342781
Эх, Спартак такого тренера просрал! Дзюбе отдельный привет!
СильныйМозг
1779345006
Зря только жопу порвали в Спартаке. Даже, если Гвардиола возглавит недоклуб, результата не будет. Дело в петушином проклятии на клубе и болельшиках.
zigbert
1779346004
Да он просто родился по части завоеваний кубков ЛЕ.
