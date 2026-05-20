Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир

«Астон Вилла» стала победителем Лиги Европы-2025/26.
В финале турнира команда из Бирмингема разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0.
Морган Роджерс и Эмилиано Буэндия оформили по 1+1, автором еще одного гола стал Юри Тилеманс.
Главный тренер «Виллы» Унаи Эмери в пятый раз за карьеру выиграл ЛЕ. До этого были три победы с «Севильей», одна – с «Вильярреалом», а также поражение с «Арсеналом».
«Астон Вилла» впервые в истории победила в Лиге Европы. Ранее они брали четыре еврокубковых трофея – Кубок европейских чемпионов-1982, Суперкубок УЕФА-1982, а также Кубок Интертото в 2001 и 2008 годах.
Лига Европы. Финал
Фрайбург - Астон Вилла - 0:3 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира
Голы: 0:1 - Ю. Тилеманс, 41; 0:2 - Э. Буэндия, 45+4; 0:3 - М. Роджерс, 58.
Источник: «Бомбардир»