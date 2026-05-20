Капитан «Реала» не пригласил Арбелоа на прощальный ужин

Защитник «Реала» Дани Карвахаль устроил прощальный ужин в преддверии ухода из клуба.

Капитан мадридской команды позвал в ресторан одноклубников и некоторых сотрудников.

Главного тренера Альваро Арбелоа футболист решил не приглашать. Сообщалось, что между ними конфликт.