Капитан «Реала» не пригласил Арбелоа на прощальный ужин

Вчера, 22:41

Защитник «Реала» Дани Карвахаль устроил прощальный ужин в преддверии ухода из клуба.

Капитан мадридской команды позвал в ресторан одноклубников и некоторых сотрудников.

Главного тренера Альваро Арбелоа футболист решил не приглашать. Сообщалось, что между ними конфликт.

  • Карвахаль – воспитанник «Реала». Он обучался в клубной системе с 2002 по 2012 год, после чего ушел в «Байер».
  • В 2013 году Дани вернулся в «Реал» и с тех пор выступал только за мадридский клуб.
  • Фулбек провел 450 матчей, забил 14 голов и сделал 65 ассистов.
  • С Карвахалем «Реал» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза брал Примеру.

Источник: твиттер журналиста The Athletic Марио Кортеганы
Испания. Примера Реал Карвахаль Дани Арбелоа Альваро
