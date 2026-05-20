Капитан «Реала» не пригласил Арбелоа на прощальный ужин

Защитник «Реала» Дани Карвахаль устроил прощальный ужин в преддверии ухода из клуба.
Капитан мадридской команды позвал в ресторан одноклубников и некоторых сотрудников.
Главного тренера Альваро Арбелоа футболист решил не приглашать. Сообщалось, что между ними конфликт.
- Карвахаль – воспитанник «Реала». Он обучался в клубной системе с 2002 по 2012 год, после чего ушел в «Байер».
- В 2013 году Дани вернулся в «Реал» и с тех пор выступал только за мадридский клуб.
- Фулбек провел 450 матчей, забил 14 голов и сделал 65 ассистов.
- С Карвахалем «Реал» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза брал Примеру.