«Реал» заплатит за Моуринью меньше, чем ожидалось

Назначение Жозе Моуринью обойдется «Реалу» дешевле, чем сообщалось ранее.
Ранее утверждалось, что мадридский клуб заплатит «Бенфике» компенсацию в размере 6-7 миллионов евро.
По информации Sky Sport Italia, отступные за португальского тренера будут меньше, чем ожидалось, – 3 миллиона евро.
Официальное объявление о возвращении Моуринью в «Реал» ожидается в воскресенье или понедельник (24-25 мая).
Известно, что контракт с 63-летним специалистом заключат на два года.
- Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
- Тогда он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Источник: Sky Sport Italia