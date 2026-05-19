«Реал» заплатит за Моуринью меньше, чем ожидалось

Назначение Жозе Моуринью обойдется «Реалу» дешевле, чем сообщалось ранее.

Ранее утверждалось, что мадридский клуб заплатит «Бенфике» компенсацию в размере 6-7 миллионов евро.

По информации Sky Sport Italia, отступные за португальского тренера будут меньше, чем ожидалось, – 3 миллиона евро.

Официальное объявление о возвращении Моуринью в «Реал» ожидается в воскресенье или понедельник (24-25 мая).

Известно, что контракт с 63-летним специалистом заключат на два года.