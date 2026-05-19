Карвахаль высказался об уходе из «Реала» – он выиграл с клубом 27 трофеев

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал свой уход из клуба.
«Я ухожу с переполненным сердцем и вечной гордостью, зная, что отдал все этому клубу», – написал Карвахаль в соцсетях.
- Уроженец Леганеса – воспитанник «Реала». Он обучался в клубной системе с 2002 по 2012 год, после чего ушел в «Байер».
- В 2013 году Карвахаль вернулся в «Реал» и с тех пор выступал только за мадридский клуб. Дани провел за мадридцев 450 матчей, забил 14 голов, сделал 65 ассистов.
- С Карвахалем «Реал» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза брал Примеру.
