  • Карвахаль высказался об уходе из «Реала» – он выиграл с клубом 27 трофеев

Вчера, 10:40

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал свой уход из клуба.

«Я ухожу с переполненным сердцем и вечной гордостью, зная, что отдал все этому клубу», – написал Карвахаль в соцсетях.

  • Уроженец Леганеса – воспитанник «Реала». Он обучался в клубной системе с 2002 по 2012 год, после чего ушел в «Байер».
  • В 2013 году Карвахаль вернулся в «Реал» и с тех пор выступал только за мадридский клуб. Дани провел за мадридцев 450 матчей, забил 14 голов, сделал 65 ассистов.
  • С Карвахалем «Реал» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза брал Примеру.

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Карвахаль Дани
