Капитана «Реала» не возьмут на ЧМ-2026

Правый защитник «Реала» Дани Карвахаль не попадет даже в расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2026.
Также в предварительную заявку из 55 игроков не включили нападающего «Комо» Альваро Морату.
Известно, что сыграть за испанцев на чемпионате мира могут лишь три футболиста «Реала» – Дин Хейсен, Фран Гарсия и Гонсало Гарсия.
От «Барселоны» будет девять претендентов на попадание в итоговый состав – Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Дани Ольмо, Педри, Фермин Лопес, Гави, Ферран Торрес и Ламин Ямаль.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике предстоящим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Испании попала в одну группу с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
Источник: Cope