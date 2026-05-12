Капитана «Реала» не возьмут на ЧМ-2026

Правый защитник «Реала» Дани Карвахаль не попадет даже в расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2026.

Также в предварительную заявку из 55 игроков не включили нападающего «Комо» Альваро Морату.

Известно, что сыграть за испанцев на чемпионате мира могут лишь три футболиста «Реала» – Дин Хейсен, Фран Гарсия и Гонсало Гарсия.

От «Барселоны» будет девять претендентов на попадание в итоговый состав – Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Дани Ольмо, Педри, Фермин Лопес, Гави, Ферран Торрес и Ламин Ямаль.