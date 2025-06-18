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Команды
Бетис
Фран Гарсия
€ 10 млн
Фран Гарсия
Бетис
14 августа 1999 (27)
#11 | Защитник
169 см
Испания
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Трансферы
«Бетис» купил защитника «Реала»
8 июля
«Реал» продал защитника за 4 миллиона
8 июля
«Реал» открыт для продажи трех игроков
20 июня
Моуринью попросил «Реал» избавиться от шести футболистов
9 июня
4
Арбелоа – футболисту «Реала»: «Ты не сыграешь ни минуты, пока я здесь»
16 мая
1
«Реал» заблокировал переход своего защитника в клуб АПЛ
3 февраля
1
Видео
Болельщики «Реала» на матче с «Леванте» не освистали только двух игроков
17 января
1
Зайнутдинов может перейти в «Реал»
2025.06.18 20:33
8
Названы игроки, с которыми «Реал» может расстаться летом
2025.05.06 08:48
«Реал» обсуждает обмен игроками с клубом АПЛ
2025.03.26 19:14
Футболист «Реала» расстался с девушкой и начал встречаться с ее матерью
2025.02.04 16:40
9
«Борнмут» нацелился на защитника «Реала»
2024.12.06 17:50
У «Реала» летом будут четыре левых защитника – клуб оставит двоих
2024.03.04 22:43
5
Еще один защитник «Реала» рискует пропустить дерби с «Атлетико»
2024.02.04 16:16
«Боруссия» ищет левого защитника – дортмундцам интересны два воспитанника «Реала»
2023.12.16 09:55
«Реал» объявил о втором летнем трансфере
2023.06.09 15:54
Фото
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока Примеры в феврале
2023.02.23 09:21
«Реал» согласовал летний трансфер защитника «Райо Вальекано»
2023.02.02 12:04
«Реал» собирается заменить Марсело воспитанником клуба. Кандидаты – Мигель и Гарсия
2022.03.28 07:42
Главные новости
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