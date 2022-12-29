Фран Гарсия - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Фран
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 августа 1999 (23 года)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Фран
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 августа 1999 (23 года)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Райо Вальекано
|0:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Кадис
|1:0
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|38'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Хетафе
|1:1
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 21 тур
|06.02.2023
|1' - 90'
|Райо Вальекано
|2:0
|Альмерия
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|24
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|25.02.2023
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.02.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|38'
|12.02.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|06.02.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|30.01.2023
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|21.01.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|14.01.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|08.01.2023
|1' -80'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|29.12.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|10.11.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|07.11.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:2
|Реал (Мадрид)
|5'
|29.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.10.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|5:1
|Кадис (Кадис)
|18.10.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|14.10.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|08.10.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|03.10.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|17.09.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|80'
|10.09.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|04.09.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|27.08.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|19.08.2022
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|13.08.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|0:0
|Райо Вальекано (Мадрид)