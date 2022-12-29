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    Фран Гарсия - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Фран
    Фамилия Гарсия
    Команда Райо Вальекано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 августа 1999 (23 года)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Райо Вальекано 0:0 Атлетик Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 1' - 90' Кадис 1:0 Райо Вальекано Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 1' - 90' Райо Вальекано 1:1 Севилья Испания. Примера, 22 тур
    38'
    12.02.2023 1' - 90' Хетафе 1:1 Райо Вальекано Испания. Примера, 21 тур
    06.02.2023 1' - 90' Райо Вальекано 2:0 Альмерия Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Райо Вальекано 24 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    25.02.2023 1' -90' Кадис (Кадис) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    19.02.2023 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Севилья (Севилья)
    38'
    12.02.2023 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    06.02.2023 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    30.01.2023 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    21.01.2023 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    14.01.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    08.01.2023 1' -80' Райо Вальекано (Мадрид) 1:2 Бетис (Севилья)
    29.12.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    10.11.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Сельта (Виго)
    07.11.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:2 Реал (Мадрид)
    5'
    29.10.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    22.10.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 5:1 Кадис (Кадис)
    18.10.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    14.10.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    08.10.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 3:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    03.10.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Эльче (Эльче)
    17.09.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 3:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    80'
    10.09.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    04.09.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    27.08.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    19.08.2022 1' -90' Эспаньол (Барселона) 0:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    13.08.2022 1' -90' Барселона (Барселона) 0:0 Райо Вальекано (Мадрид)
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