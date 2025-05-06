Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Названы игроки, с которыми «Реал» может расстаться летом

Сегодня, 08:48

«Реал» в летнее трансферное окно могут покинуть до 5 футболистов. Первым кандидатом на уход является 28-летний центральный защитник Хесус Вальехо. У него летом истекает срок контракта. Он провел в клубе 10 лет, периодически уходя в аренду.

«Реал» может расстаться с правым защитником Лукасом Васкесом. У 33-летнего игрока тоже летом истекает срок контракта. Не исключено, что он попробует договориться с клубом о продлении еще на сезон, но уход Васкеса весьма вероятен в связи с ожидаемым подписанием Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля».

Также пока нет контракта на следующий сезон у 39-летнего центрального полузащитника Луки Модрича. Многое будет зависеть от ощущений хорвата. Если он будет готов пойти на уменьшение зарплаты, «Реал» его оставит.

«Мадрид» не прочь расстаться с 32-летним центральным защитником Давидом Алабой, но это маловероятно, учитывая его форму и размер зарплаты. То же касается двух левых защитников – 29-летнего Ферлана Менди и 25-летнего Франа Гарсии. Они готовы остаться в команде, но «Реал» будет рад выслушать предложения об их трансферах.

Будущее 24-летнего правого вингера Родриго будет определено после того, как он пообщается с новым главным тренером команды. Ожидается, что им станет Хаби Алонсо. «Реал» рассматривает возможность продажи звездного бразильца. За ним следят «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Ожидается, что 24-летний левый вингер Винисиус Жуниор продлит контракт с «Реалом», несмотря на слухи о его возможной покупке за большие деньги клубом из Саудовской Аравии.

  • Transfermarkt оценивает стоимость Родриго в 100 миллионов евро, Гарсии – в 15 миллионов, Менди – в 18 миллионов, Алабы – в 10 миллионов.
  • Ранее сообщалось, что «Реал», помимо Александера-Арнольда, летом хочет левого и центрального защитников, также клуб рассмотрит хавбека и нападающего.

Еще по теме:
«Байер» может назначить тренера без опыта на взрослом уровне
В «Реале» приняли окончательное решение по Анчелотти
Стало известно, сколько «Реал» предложил «Ливерпулю», чтобы забрать Трента до клубного ЧМ
Источник: Relevo
Испания. Примера Реал Модрич Лука Алаба Давид Васкес Лукас Вальехо Хесус Менди Ферлан Винисиус Родриго Гарсия Фран
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Абаскаль оценил потенциал Умярова для игры в топ-чемпионатах
10:17
Абаскаль заявил, что вернется работать в Россию
09:32
6
Корнеев раскритиковал тренеров «Спартака»: «Иногда не понимают, что делают»
09:26
1
Отец Гладышева оценил вариант с переходом сына в «Зенит»
09:17
1
Названы игроки, с которыми «Реал» может расстаться летом
08:48
Григорян назвал провалом выступления «Спартака» весной
08:29
1
Личка ответил на вопрос о работе в «Крыльях Советов»
08:06
1
Радимов рассказал, как изменился «Краснодар» под руководством Мусаева
07:47
4
Вендел может больше не сыграть за «Зенит», товарный знак Акинфеева, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля» и другие новости
01:21
Селюк: «Я понял, зачем Николич взял Пьянича в ЦСКА»
00:59
2
Все новости
Все новости
Названы игроки, с которыми «Реал» может расстаться летом
08:48
В «Реале» приняли окончательное решение по Анчелотти
Вчера, 19:34
Рафинья из «Барселоны» мог стать чемпионом Европы: «К счастью, паспорт не пришел вовремя»
Вчера, 17:57
1
Стало известно, сколько «Реал» предложил «Ливерпулю», чтобы забрать Трента до клубного ЧМ
Вчера, 17:29
Мбаппе вплотную приблизился к историческому рекорду «Реала»
Вчера, 15:49
«Реал» договорился о переходе первого новичка
Вчера, 13:17
Стало известно, сколько игроков «Реал» может подписать летом
Вчера, 11:24
Примера. Дубль Мбаппе помог «Реалу» выиграть у «Сельты» (3:2)
4 мая
Примера. «Барселона» между матчами с «Интером» добилась волевой победы над аутсайдером (2:1)
3 мая
Анчелотти назвал конкретную дату, когда прояснит свое будущее
3 мая
1
Новая информация о состоянии здоровья Захаряна
3 мая
ФотоЯмаль в 17 лет забил и ассистировал в 5 раз больше, чем Месси и Роналду вместе взятые
3 мая
Игроки «Барселоны» недовольны зарплатой Ямаля
3 мая
2
Флик ответил на вопрос об основном вратаре «Барселоны» после выздоровления тер Стегена
3 мая
2
«Реал» озвучил топ-клубам АПЛ цену на Родриго
3 мая
1
«Реал» хочет купить защитника «Бенфики» с помощью «Манчестер Юнайтед»
2 мая
Ямаль назвал лучшего игрока в истории
2 мая
1
Бразилия готова к компромиссам ради назначения Анчелотти
1 мая
39-летний Модрич может остаться в «Реале», но при двух условиях
1 мая
2
«Барселона» интересуется узбекистанским футболистом
1 мая
5
В Испании раскрыли, на какой срок выбыл основной защитник «Барселоны» Кунде
1 мая
Звездный игрок «Реала» готов уйти из команды летом
1 мая
В «Реале» решили, какую звезду продадут ради усиления других позиций
30 апреля
12
32-летний Рюдигер рискует завершить карьеру
30 апреля
Анчелотти сделал выбор между сборной Бразилии и саудовским клубом
30 апреля
3
Новый тренер «Реала» хочет подписать в клуб трех игроков
30 апреля
5
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
30 апреля
⚡ Анчелотти в последний момент отказал сборной Бразилии
30 апреля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 