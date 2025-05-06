Названы игроки, с которыми «Реал» может расстаться летом

«Реал» в летнее трансферное окно могут покинуть до 5 футболистов. Первым кандидатом на уход является 28-летний центральный защитник Хесус Вальехо. У него летом истекает срок контракта. Он провел в клубе 10 лет, периодически уходя в аренду.

«Реал» может расстаться с правым защитником Лукасом Васкесом. У 33-летнего игрока тоже летом истекает срок контракта. Не исключено, что он попробует договориться с клубом о продлении еще на сезон, но уход Васкеса весьма вероятен в связи с ожидаемым подписанием Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля».

Также пока нет контракта на следующий сезон у 39-летнего центрального полузащитника Луки Модрича. Многое будет зависеть от ощущений хорвата. Если он будет готов пойти на уменьшение зарплаты, «Реал» его оставит.

«Мадрид» не прочь расстаться с 32-летним центральным защитником Давидом Алабой, но это маловероятно, учитывая его форму и размер зарплаты. То же касается двух левых защитников – 29-летнего Ферлана Менди и 25-летнего Франа Гарсии. Они готовы остаться в команде, но «Реал» будет рад выслушать предложения об их трансферах.

Будущее 24-летнего правого вингера Родриго будет определено после того, как он пообщается с новым главным тренером команды. Ожидается, что им станет Хаби Алонсо. «Реал» рассматривает возможность продажи звездного бразильца. За ним следят «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Ожидается, что 24-летний левый вингер Винисиус Жуниор продлит контракт с «Реалом», несмотря на слухи о его возможной покупке за большие деньги клубом из Саудовской Аравии.