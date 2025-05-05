Стало известно, сколько игроков «Реал» может подписать летом

«Реал» летом может подписать контракты с четырьмя новыми игроками. В их чилос входит защитник «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольд, переход которого уже согласован.
Приоритетом для «Мадрида» будут кандидаты на позиции левого и центрального защитников, также клуб рассмотрит хавбека и нападающего.
Из центральных защитников клубу больше всего нравится Вильям Салиба из «Арсенала». Также «Реал» рассчитывает на Хоана Мартинеса и Хакобо Рамона из резервной команды.
В полузащите особое внимание будет уделено возвращению Нико Паса из «Комо», а подписание атакующего игрока будет зависеть от того, уйдет ли Родриго.
В «Реале» считают, что им нужен форвард, похожий по своей роли на экс-игрока мадридцев Хоселу.
- Transfermarkt оценивает 24-летнего Салиба в 80 миллионов евро, а 20-летнего Паса – в 35 миллионов евро.
- Контракт француза с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года, а аргентинца – до лета 2028-го.
Источник: Relevo