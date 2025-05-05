Стало известно, сколько игроков «Реал» может подписать летом

«Реал» летом может подписать контракты с четырьмя новыми игроками. В их чилос входит защитник «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольд, переход которого уже согласован.

Приоритетом для «Мадрида» будут кандидаты на позиции левого и центрального защитников, также клуб рассмотрит хавбека и нападающего.

Из центральных защитников клубу больше всего нравится Вильям Салиба из «Арсенала». Также «Реал» рассчитывает на Хоана Мартинеса и Хакобо Рамона из резервной команды.

В полузащите особое внимание будет уделено возвращению Нико Паса из «Комо», а подписание атакующего игрока будет зависеть от того, уйдет ли Родриго.

В «Реале» считают, что им нужен форвард, похожий по своей роли на экс-игрока мадридцев Хоселу.